25.04.2025, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 31 тур
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-2-3-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
17
Витинья
8
Руис
7
Кварацхелия
87
Невеш
10
Дембеле
14
Дуэ
3-3-2-1-1
1
Булка
3
Бар
5
Абдельмонем
55
Ндайшими
92
Клосс
13
Росарио
2
Абди
6
Будауи
8
Сансон
26
Буанани
9
Лаборд
5
Маркиньос
4
Бералдо
4
Бералдо
5
Маркиньос
87
Невеш
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
87
Невеш
8
Руис
24
Маюлу
24
Маюлу
8
Руис
14
Дуэ
29
Барколя
29
Барколя
14
Дуэ
10
Дембеле
9
Рамуш
9
Рамуш
10
Дембеле
5
Абдельмонем
33
Менди
33
Менди
5
Абдельмонем
8
Сансон
7
Сантамария
7
Сантамария
8
Сансон
2
Абди
23
Луше
23
Луше
2
Абди
26
Буанани
10
Диоп
10
Диоп
26
Буанани
9
Лаборд
29
Гессан
29
Гессан
9
Лаборд
Остались в запасе
ПСЖ
Ницца
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
Главный тренер
Луис Энрике
1
Максим Дюпе
ВР
27
Жереми Бога
ЛВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
27
Жереми Бога
ЛВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча ПСЖ - Ницца
3
1
Всего ударов по воротам
31
7
Удары в створ
12
3
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
17
0
Нарушения
9
11
Офсайды
0
2
Количество передач
781
250
Сейвы
0
12
Точность передач %
91
77
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
12
1
Удары из пределов штрафной
19
6
Удары из-за пределов штрафной
12
1
xG (ожидаемые голы)
2.78
0.96
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Ниццы» 31-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»