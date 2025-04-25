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  • «ПСЖ» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2025

«ПСЖ» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2025

25 апреля 2025, 20:35
ПСЖ
25.04.2025, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 3
Завершен
Ницца
41' Ф. Руис
34' М. Сансон 46' М. Сансон 70' Ю. Ндайшими
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
14
Десир Дуэ
АП
87
Жоау Невеш
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
2
Али Абди
ЛЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
(К) ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
24
Сенни Маюлу
АП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
23
Том Луше
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
4-2-3-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
17
Витинья
8
Руис
7
Кварацхелия
87
Невеш
10
Дембеле
14
Дуэ
3-3-2-1-1
1
Булка
3
Бар
5
Абдельмонем
55
Ндайшими
92
Клосс
13
Росарио
2
Абди
6
Будауи
8
Сансон
26
Буанани
9
Лаборд
5
Маркиньос
4
Бералдо
4
Бералдо
5
Маркиньос
87
Невеш
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
87
Невеш
8
Руис
24
Маюлу
24
Маюлу
8
Руис
14
Дуэ
29
Барколя
29
Барколя
14
Дуэ
10
Дембеле
9
Рамуш
9
Рамуш
10
Дембеле
5
Абдельмонем
33
Менди
33
Менди
5
Абдельмонем
8
Сансон
7
Сантамария
7
Сантамария
8
Сансон
2
Абди
23
Луше
23
Луше
2
Абди
26
Буанани
10
Диоп
10
Диоп
26
Буанани
9
Лаборд
29
Гессан
29
Гессан
9
Лаборд
Остались в запасе
ПСЖ
Ницца
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
Главный тренер
Луис Энрике
1
Максим Дюпе
ВР
27
Жереми Бога
ЛВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
27
Жереми Бога
ЛВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча ПСЖ - Ницца
3
1
Всего ударов по воротам
31
7
Удары в створ
12
3
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
17
0
Нарушения
9
11
Офсайды
0
2
Количество передач
781
250
Сейвы
0
12
Точность передач %
91
77
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
12
1
Удары из пределов штрафной
19
6
Удары из-за пределов штрафной
12
1
xG (ожидаемые голы)
2.78
0.96

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Ниццы» 31-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ»«Ницца»

«ПСЖ» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ницца ПСЖ
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