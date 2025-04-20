20.04.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 29 тур
Россия. Первая лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ротор
Ротор
3-5-2
13
Чагров
3
Плиев
24
Клещенко
3
Швецов
28
Семенов
6
Макаров
19
Плотников
57
Болотов
35
Прищепа
7
Сафронов
44
Кухарчук
3-3-1-2
12
Довгаль
24
Коротков
34
Храмцов
30
Шавлохов
40
Безчаснюк
85
Пяткин
6
Печенкин
17
Шитов
65
Гулько
24
Коротаев
3
Швецов
17
Шильников
17
Шильников
3
Швецов
7
Сафронов
5
Шумских
5
Шумских
7
Сафронов
19
Плотников
22
Завезен
22
Завезен
19
Плотников
6
Макаров
24
Мальцев
24
Мальцев
6
Макаров
44
Кухарчук
90
Турищев
90
Турищев
44
Кухарчук
17
Шитов
13
Петров
13
Петров
17
Шитов
34
Храмцов
90
Мокаев
90
Мокаев
34
Храмцов
24
Коротаев
10
Савинов
10
Савинов
24
Коротаев
Остались в запасе
Ротор
Тюмень
57
Вадим Аверкиев
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Ротор - Тюмень
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Тюмени», 29-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Тюмень»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»