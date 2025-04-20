Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ротор» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

«Ротор» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

20 апреля 2025, 15:50
Ротор
20.04.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Тюмень
28' А. Семенов 42' И. Сафронов
83' Д. Ткачук
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
19
Никита Плотников
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
7
Илья Сафронов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Тюмень
12
Александр Довгаль
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
17
Виталий Шитов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
65
Иван Гулько
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
97
Дамир Таликин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
32
Игорь Соколов
ПП
90
Максим Турищев
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
14
Алишер Шукуров
АП
11
Данил Карпов
ЦФ
3-5-2
13
Чагров
3
Плиев
24
Клещенко
3
Швецов
28
Семенов
6
Макаров
19
Плотников
57
Болотов
35
Прищепа
7
Сафронов
44
Кухарчук
3-3-1-2
12
Довгаль
24
Коротков
34
Храмцов
30
Шавлохов
40
Безчаснюк
85
Пяткин
6
Печенкин
17
Шитов
65
Гулько
24
Коротаев
3
Швецов
17
Шильников
17
Шильников
3
Швецов
7
Сафронов
5
Шумских
5
Шумских
7
Сафронов
19
Плотников
22
Завезен
22
Завезен
19
Плотников
6
Макаров
24
Мальцев
24
Мальцев
6
Макаров
44
Кухарчук
90
Турищев
90
Турищев
44
Кухарчук
17
Шитов
13
Петров
13
Петров
17
Шитов
34
Храмцов
90
Мокаев
90
Мокаев
34
Храмцов
24
Коротаев
10
Савинов
10
Савинов
24
Коротаев
Остались в запасе
Ротор
Тюмень
57
Вадим Аверкиев
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Ротор - Тюмень
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Тюмени», 29-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор»«Тюмень»

«Ротор» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Тюмень Ротор
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
1
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
10
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+