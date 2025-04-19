Составы команд
Монако
Монако
4-1-1-2-2
16
Кен
12
Энрике
2
Вандерсон
13
Мависса Элеби
90
Синго
6
Закария
8
Камара
18
Минамино
11
Аклиуш
36
Эмболо
14
Бирет
3-4-1-2
1
Петрович
12
Омобамиделе
6
Дукуре
19
Сарр
20
Дуэ
17
Сантос
19
Диарра
4
Барко
22
Морейра
7
Баква
22
Эмега
8
Камара
27
Магасса
27
Магасса
8
Камара
18
Минамино
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
18
Минамино
12
Энрике
15
Дьятта
15
Дьятта
12
Энрике
14
Бирет
99
Иленихена
99
Иленихена
14
Бирет
36
Эмболо
9
Балогун
9
Балогун
36
Эмболо
19
Диарра
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
19
Диарра
4
Барко
42
Уаттара
42
Уаттара
4
Барко
7
Баква
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
7
Баква
Остались в запасе
Монако
Страсбур
99
Радослав Майецки
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча Монако - Страсбур
3
3
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
18
10
Офсайды
2
2
Количество передач
462
519
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Страсбура» 30-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Страсбур»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»