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  • «Монако» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«Монако» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 18:50
Монако
19.04.2025, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 0
Завершен
Страсбур
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Страсбур
1
Джордже Петрович
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
22
Диегу Морейра
ЛВ
17
Андрей Сантос
ОП
19
Хабиб Диарра
(К) ОП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
10
Александр Головин
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
14
Секу Мара
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Кен
12
Энрике
2
Вандерсон
13
Мависса Элеби
90
Синго
6
Закария
8
Камара
18
Минамино
11
Аклиуш
36
Эмболо
14
Бирет
3-4-1-2
1
Петрович
12
Омобамиделе
6
Дукуре
19
Сарр
20
Дуэ
17
Сантос
19
Диарра
4
Барко
22
Морейра
7
Баква
22
Эмега
8
Камара
27
Магасса
27
Магасса
8
Камара
18
Минамино
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
18
Минамино
12
Энрике
15
Дьятта
15
Дьятта
12
Энрике
14
Бирет
99
Иленихена
99
Иленихена
14
Бирет
36
Эмболо
9
Балогун
9
Балогун
36
Эмболо
19
Диарра
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
19
Диарра
4
Барко
42
Уаттара
42
Уаттара
4
Барко
7
Баква
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
7
Баква
Остались в запасе
Монако
Страсбур
99
Радослав Майецки
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча Монако - Страсбур
3
3
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
18
10
Офсайды
2
2
Количество передач
462
519
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Страсбура» 30-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако»«Страсбур»

«Монако» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Страсбур Монако
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