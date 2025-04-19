19.04.2025, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 32 тур
Турция. Суперлига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Гезтепе
Гезтепе
3-2-2-1-2
1
Лиш
4
Альтикардес
4
12
Кейбаши
26
Бокеле
16
Байрак
30
Деннис
21
Эрдоган
43
Тижанич
19
Эмерсонн
40
Ромуло
3-4-1-2
34
Гюнок
3
Паулиста
53
Топджу
26
Масуаку
8
Хаджиахметович
83
Фернандеш
21
Окслэд-Чемберлен
22
Свенссон
7
Рашица
27
Рафа
23
Хекимоглу
12
Кейбаши
30
Сангаре
30
Сангаре
12
Кейбаши
26
Бокеле
4
Нильсен
4
Нильсен
26
Бокеле
43
Тижанич
27
Мацуки
27
Мацуки
43
Тижанич
21
Эрдоган
30
Уго
30
Уго
21
Эрдоган
19
Эмерсонн
17
17
19
Эмерсонн
21
Окслэд-Чемберлен
5
Санук
5
Санук
21
Окслэд-Чемберлен
27
Рафа
44
44
27
Рафа
7
Рашица
48
Учан
48
Учан
7
Рашица
Остались в запасе
Гезтепе
Бешикташ
54
Emircan Secgin
ВР
13
Ege Yildirim
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
94
Гектуг Байтекин
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
99
Keny Arroyo
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
54
Emircan Secgin
ВР
13
Ege Yildirim
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
94
Гектуг Байтекин
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
99
Keny Arroyo
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Гезтепе - Бешикташ
3
1
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
10
Офсайды
5
2
Количество передач
314
410
Сейвы
1
6
Точность передач %
71
74
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.77
0.69
Смотреть прямую трансляцию матча «Гезтепе» против «Бешикташа», 32-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гезтепе» – «Бешикташ»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»