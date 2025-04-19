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  • «Гезтепе» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«Гезтепе» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 17:50
Гезтепе
19.04.2025, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Бешикташ
46' И. Кейбаши
10' Рафа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
1
Матеуш Лиш
ВР
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
4
Héliton
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
(К) ЦЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
16
Огюн Байрак
ПЗ
30
Энтони Деннис
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
40
Ромуло
ЦФ
19
Эмерсонн
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Гезтепе
54
Emircan Secgin
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
13
Ege Yildirim
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
27
Курю Мацуки
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
30
Виктор Уго
АП
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
94
Гектуг Байтекин
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
99
Keny Arroyo
ЦП
44
Fahri Ay
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Лиш
4
Альтикардес
4
12
Кейбаши
26
Бокеле
16
Байрак
30
Деннис
21
Эрдоган
43
Тижанич
19
Эмерсонн
40
Ромуло
3-4-1-2
34
Гюнок
3
Паулиста
53
Топджу
26
Масуаку
8
Хаджиахметович
83
Фернандеш
21
Окслэд-Чемберлен
22
Свенссон
7
Рашица
27
Рафа
23
Хекимоглу
12
Кейбаши
30
Сангаре
30
Сангаре
12
Кейбаши
26
Бокеле
4
Нильсен
4
Нильсен
26
Бокеле
43
Тижанич
27
Мацуки
27
Мацуки
43
Тижанич
21
Эрдоган
30
Уго
30
Уго
21
Эрдоган
19
Эмерсонн
17
17
19
Эмерсонн
21
Окслэд-Чемберлен
5
Санук
5
Санук
21
Окслэд-Чемберлен
27
Рафа
44
44
27
Рафа
7
Рашица
48
Учан
48
Учан
7
Рашица
Остались в запасе
Гезтепе
Бешикташ
54
Emircan Secgin
ВР
13
Ege Yildirim
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
94
Гектуг Байтекин
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
99
Keny Arroyo
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
54
Emircan Secgin
ВР
13
Ege Yildirim
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
94
Гектуг Байтекин
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
99
Keny Arroyo
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Гезтепе - Бешикташ
3
1
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
10
Офсайды
5
2
Количество передач
314
410
Сейвы
1
6
Точность передач %
71
74
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.77
0.69

Смотреть прямую трансляцию матча «Гезтепе» против «Бешикташа», 32-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гезтепе»«Бешикташ»

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бешикташ Гезтепе
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