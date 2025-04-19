19.04.2025, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 30 тур
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
3-1-3-3
39
Сафонов
21
Эрнандес
4
Бералдо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
29
Барколя
7
Кан Ин
19
Мбайе
9
Рамуш
14
Дуэ
24
Маюлу
3-3-1-1-1
16
Горжелен
6
Мванга
12
Пембеле
4
Льорис
77
Него
7
Туре
97
Балло-Туре
14
Диавара
77
Касимир
19
Хассан
2
Хакими
25
Мендеш
25
Мендеш
2
Хакими
14
Дуэ
3
Кимпембе
3
Кимпембе
14
Дуэ
19
Мбайе
17
Витинья
17
Витинья
19
Мбайе
7
Кан Ин
87
Невеш
87
Невеш
7
Кан Ин
29
Барколя
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
29
Барколя
Сумаре
30
Ндиайе
30
Ндиайе
Сумаре
19
Хассан
8
Кехта
8
Кехта
19
Хассан
22
Сумаре
22
Сумаре
14
Диавара
24
Айю
24
Айю
14
Диавара
77
Него
9
Хаусни
9
Хаусни
77
Него
4
Юте-Кинкуэ
7
Жужу
7
Жужу
4
Юте-Кинкуэ
Остались в запасе
ПСЖ
Гавр
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
16
Артюр Десма
ВР
29
Стефан Загаду
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
29
Стефан Загаду
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча ПСЖ - Гавр
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
7
10
Офсайды
1
0
Количество передач
784
313
Сейвы
0
9
Точность передач %
92
82
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
3.03
0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Гавра» 30-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Гавр»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»