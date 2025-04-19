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  • «ПСЖ» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«ПСЖ» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 16:50
ПСЖ
19.04.2025, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 1
Завершен
Гавр
8' Д. Дуэ 50' Г. Рамуш
60' И. Сумаре
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К) ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
24
Сенни Маюлу
АП
14
Десир Дуэ
АП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
7
Абдулайе Туре
(К) ОП
14
Махамаду Диавара
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
85
Ноам Камара
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
29
Стефан Загаду
ЦЗ
22
Исса Сумаре
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
14
Далер Кузяев
ЦП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
8
Яссин Кехта
ЦП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
7
Антуан Жужу
ЦФ
3-1-3-3
39
Сафонов
21
Эрнандес
4
Бералдо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
29
Барколя
7
Кан Ин
19
Мбайе
9
Рамуш
14
Дуэ
24
Маюлу
3-3-1-1-1
16
Горжелен
6
Мванга
12
Пембеле
4
Льорис
77
Него
7
Туре
97
Балло-Туре
14
Диавара
77
Касимир
19
Хассан
2
Хакими
25
Мендеш
25
Мендеш
2
Хакими
14
Дуэ
3
Кимпембе
3
Кимпембе
14
Дуэ
19
Мбайе
17
Витинья
17
Витинья
19
Мбайе
7
Кан Ин
87
Невеш
87
Невеш
7
Кан Ин
29
Барколя
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
29
Барколя
Сумаре
30
Ндиайе
30
Ндиайе
Сумаре
19
Хассан
8
Кехта
8
Кехта
19
Хассан
22
Сумаре
22
Сумаре
14
Диавара
24
Айю
24
Айю
14
Диавара
77
Него
9
Хаусни
9
Хаусни
77
Него
4
Юте-Кинкуэ
7
Жужу
7
Жужу
4
Юте-Кинкуэ
Остались в запасе
ПСЖ
Гавр
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
16
Артюр Десма
ВР
29
Стефан Загаду
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
29
Стефан Загаду
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча ПСЖ - Гавр
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
7
10
Офсайды
1
0
Количество передач
784
313
Сейвы
0
9
Точность передач %
92
82
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
3.03
0.44

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Гавра» 30-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Гавр»

«ПСЖ» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Гавр ПСЖ
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