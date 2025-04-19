Составы команд
Нефтехимик
Нефтехимик
3-2-2-2-1
1
Голубев
12
Ширяев
5
Зорин
24
Кахидзе
83
Лайкин
5
Морозов
99
Емельянов
25
Ситдиков
99
Абдоков
7
Шильцов
11
Магомедов
3-3-2-2
31
Анисимов
76
Суханов
3
Маругин
19
Тананеев
7
Аюкин
2
Хубаев
10
Жигулев
28
Султонов
11
Апеков
59
Моторин
10
Караев
7
Шильцов
7
Никитин
7
Никитин
7
Шильцов
11
Магомедов
9
Алиев
9
Алиев
11
Магомедов
7
Аюкин
13
Почивалин
13
Почивалин
7
Аюкин
3
Маругин
15
Бурко
15
Бурко
3
Маругин
28
Султонов
11
Стародуб
11
Стародуб
28
Султонов
10
Жигулев
10
Защепкин
10
Защепкин
10
Жигулев
Остались в запасе
Нефтехимик
КАМАЗ
43
Николай Присяжненко
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
27
Арсений Будылин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
76
Илья Купцов
ВР
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
67
Никита Платон
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
22
Андрей Солодухин
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
27
Арсений Будылин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
67
Никита Платон
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
22
Андрей Солодухин
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Нефтехимик - КАМАЗ
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «КАМАЗа», 29-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «КАМАЗ»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»