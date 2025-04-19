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  • «Нефтехимик» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«Нефтехимик» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 16:50
Нефтехимик
19.04.2025, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
КАМАЗ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
25
Марат Ситдиков
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
99
Нури Абдоков
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
7
Руслан Аюкин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Нефтехимик
43
Николай Присяжненко
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
27
Арсений Будылин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
6
Иван Козлов
ОП
67
Никита Платон
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
10
Роман Защепкин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
22
Андрей Солодухин
АП
3-2-2-2-1
1
Голубев
12
Ширяев
5
Зорин
24
Кахидзе
83
Лайкин
5
Морозов
99
Емельянов
25
Ситдиков
99
Абдоков
7
Шильцов
11
Магомедов
3-3-2-2
31
Анисимов
76
Суханов
3
Маругин
19
Тананеев
7
Аюкин
2
Хубаев
10
Жигулев
28
Султонов
11
Апеков
59
Моторин
10
Караев
7
Шильцов
7
Никитин
7
Никитин
7
Шильцов
11
Магомедов
9
Алиев
9
Алиев
11
Магомедов
7
Аюкин
13
Почивалин
13
Почивалин
7
Аюкин
3
Маругин
15
Бурко
15
Бурко
3
Маругин
28
Султонов
11
Стародуб
11
Стародуб
28
Султонов
10
Жигулев
10
Защепкин
10
Защепкин
10
Жигулев
Остались в запасе
Нефтехимик
КАМАЗ
43
Николай Присяжненко
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
27
Арсений Будылин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
76
Илья Купцов
ВР
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
67
Никита Платон
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
22
Андрей Солодухин
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
27
Арсений Будылин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
67
Никита Платон
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
22
Андрей Солодухин
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Нефтехимик - КАМАЗ
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «КАМАЗа», 29-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «КАМАЗ»

«Нефтехимик» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига КАМАЗ Нефтехимик
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