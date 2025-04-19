Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «КАМАЗа», 29-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «КАМАЗ»