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  • «Атлетик» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025

«Атлетик» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025

17 апреля 2025, 20:50
Атлетик
17.04.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Рейнджерс
45+4' О. Сансет (П) 80' Н. Уильямс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К) ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
6
Жефте
ЛЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К) ПЗ
43
Николас Раскин
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Барри Фергюсон
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
28
Пейо Каналес
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
51
Rydnn Mcguire
ВР
6
Клинтон Нсиала
ЦЗ
63
Alexander Hutton
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
18
Коннор Бэррон
ЦП
64
Aiden Mccallion
ЦП
10
Недим Байрами
АП
45
Росс Маккосленд
ПВ
52
Финдли Кертис
ЦФ
29
Хамза Игамане
ЦФ
90
Данило
ЦФ
4-2-3-1
13
Агирресабала
18
де Маркос
3
Вивиан
5
Альварес
15
Леке
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
7
Беренгер
8
Сансет
10
Уильямс
21
Саннади
3-2-2-1-2
31
Келли
4
Суттар
33
Йилмаз
27
Балогун
2
Тавернье
6
Жефте
43
Раскин
10
Диоманде
10
Хаджи
9
Дессер
18
Черны
7
Беренгер
6
Весга
6
Весга
7
Беренгер
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
46
Гомес
46
Гомес
8
Сансет
10
Уильямс
25
Джало
25
Джало
10
Уильямс
21
Саннади
11
Гурусета
11
Гурусета
21
Саннади
33
Йилмаз
18
Бэррон
18
Бэррон
33
Йилмаз
18
Черны
10
Байрами
10
Байрами
18
Черны
27
Балогун
29
Игамане
29
Игамане
27
Балогун
10
Диоманде
90
Данило
90
Данило
10
Диоманде
Остались в запасе
Атлетик
Рейнджерс
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
28
Пейо Каналес
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Джек Батлэнд
ВР
51
Rydnn Mcguire
ВР
6
Клинтон Нсиала
ЦЗ
63
Alexander Hutton
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
64
Aiden Mccallion
ЦП
45
Росс Маккосленд
ПВ
52
Финдли Кертис
ЦФ
Главный тренер
Барри Фергюсон
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
28
Пейо Каналес
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
51
Rydnn Mcguire
ВР
6
Клинтон Нсиала
ЦЗ
63
Alexander Hutton
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
64
Aiden Mccallion
ЦП
45
Росс Маккосленд
ПВ
52
Финдли Кертис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Барри Фергюсон
Статистика матча Атлетик - Рейнджерс
1
3
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
15
9
Офсайды
1
0
Количество передач
464
370
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
2.57
0.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Рейнджерс», ответный матч 1/4 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Рейнджерс»

«Атлетик» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Рейнджерс Атлетик
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