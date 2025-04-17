17.04.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-3-1
13
Агирресабала
18
де Маркос
3
Вивиан
5
Альварес
15
Леке
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
7
Беренгер
8
Сансет
10
Уильямс
21
Саннади
3-2-2-1-2
31
Келли
4
Суттар
33
Йилмаз
27
Балогун
2
Тавернье
6
Жефте
43
Раскин
10
Диоманде
10
Хаджи
9
Дессер
18
Черны
7
Беренгер
6
Весга
6
Весга
7
Беренгер
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
46
Гомес
46
Гомес
8
Сансет
10
Уильямс
25
Джало
25
Джало
10
Уильямс
21
Саннади
11
Гурусета
11
Гурусета
21
Саннади
33
Йилмаз
18
Бэррон
18
Бэррон
33
Йилмаз
18
Черны
10
Байрами
10
Байрами
18
Черны
27
Балогун
29
Игамане
29
Игамане
27
Балогун
10
Диоманде
90
Данило
90
Данило
10
Диоманде
Остались в запасе
Атлетик
Рейнджерс
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
28
Пейо Каналес
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Джек Батлэнд
ВР
51
Rydnn Mcguire
ВР
6
Клинтон Нсиала
ЦЗ
63
Alexander Hutton
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
64
Aiden Mccallion
ЦП
45
Росс Маккосленд
ПВ
52
Финдли Кертис
ЦФ
Главный тренер
Барри Фергюсон
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
28
Пейо Каналес
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
51
Rydnn Mcguire
ВР
6
Клинтон Нсиала
ЦЗ
63
Alexander Hutton
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
64
Aiden Mccallion
ЦП
45
Росс Маккосленд
ПВ
52
Финдли Кертис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Барри Фергюсон
Статистика матча Атлетик - Рейнджерс
1
3
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
15
9
Офсайды
1
0
Количество передач
464
370
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
2.57
0.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Рейнджерс», ответный матч 1/4 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Рейнджерс»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»