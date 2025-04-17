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  • «Лацио» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025

«Лацио» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025

17 апреля 2025, 20:50
Лацио
17.04.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 2
Счет по пенальти – 2 : 3
Завершен
Буде-Глимт
21' В. Кастелланос 90+3' Т. Нослин 100' Б. Диа
109' А. Хельмерсен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
9
Каспер Хег
(К) ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Мандас
29
Лаццари
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
6
Ровелла
6
Гендузи
11
Исаксен
10
Дзакканьи
9
Педро
11
Кастелланос
3-1-3-2-1
12
Хайкин
4
Бьортуфт
6
Гундерсен
15
Бьоркан
7
Берг
26
Эвьен
14
Салтнес
20
Сьоволд
11
Бломберг
10
Хеуге
9
Хег
77
Марушич
17
Тавареш
17
Тавареш
77
Марушич
Тавареш
4
Хюсай
4
Хюсай
Тавареш
6
Ровелла
15
Весино
15
Весино
6
Ровелла
10
Дзакканьи
14
Нослин
14
Нослин
10
Дзакканьи
9
Педро
22
Диа
22
Диа
9
Педро
11
Исаксен
17
Чауна
17
Чауна
11
Исаксен
26
Эвьен
18
Мое
18
Мое
26
Эвьен
14
Салтнес
19
Фет
19
Фет
14
Салтнес
4
Бьортуфт
10
Кьяер
10
Кьяер
4
Бьортуфт
11
Бломберг
25
Мяяття
25
Мяяття
11
Бломберг
15
Бьоркан
10
Серли
10
Серли
15
Бьоркан
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
Остались в запасе
Лацио
Буде-Глимт
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Лацио - Буде-Глимт
3
1
5
Всего ударов по воротам
32
12
Удары в створ
11
8
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
15
3
Нарушения
14
15
Офсайды
9
0
Количество передач
554
507
Сейвы
7
8
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
27
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
3.03
1.42

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Буде-Глимт», ответный матч 1/4 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио»«Буде-Глимт»

«Лацио» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Буде-Глимт Лацио
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