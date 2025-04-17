17.04.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы, 1/4 финала
3 : 1
Счет по пенальти – 2 : 3
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
4-1-2-2-1
35
Мандас
29
Лаццари
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
6
Ровелла
6
Гендузи
11
Исаксен
10
Дзакканьи
9
Педро
11
Кастелланос
3-1-3-2-1
12
Хайкин
4
Бьортуфт
6
Гундерсен
15
Бьоркан
7
Берг
26
Эвьен
14
Салтнес
20
Сьоволд
11
Бломберг
10
Хеуге
9
Хег
77
Марушич
17
Тавареш
17
Тавареш
77
Марушич
Тавареш
4
Хюсай
4
Хюсай
Тавареш
6
Ровелла
15
Весино
15
Весино
6
Ровелла
10
Дзакканьи
14
Нослин
14
Нослин
10
Дзакканьи
9
Педро
22
Диа
22
Диа
9
Педро
11
Исаксен
17
Чауна
17
Чауна
11
Исаксен
26
Эвьен
18
Мое
18
Мое
26
Эвьен
14
Салтнес
19
Фет
19
Фет
14
Салтнес
4
Бьортуфт
10
Кьяер
10
Кьяер
4
Бьортуфт
11
Бломберг
25
Мяяття
25
Мяяття
11
Бломберг
15
Бьоркан
10
Серли
10
Серли
15
Бьоркан
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
Остались в запасе
Лацио
Буде-Глимт
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Лацио - Буде-Глимт
3
1
5
Всего ударов по воротам
32
12
Удары в створ
11
8
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
15
3
Нарушения
14
15
Офсайды
9
0
Количество передач
554
507
Сейвы
7
8
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
27
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
3.03
1.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Буде-Глимт», ответный матч 1/4 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Буде-Глимт»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»