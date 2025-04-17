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  • «Аль-Хиляль» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025

«Аль-Хиляль» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025

17 апреля 2025, 17:40
Аль-Хиляль
17.04.2025, четверг, 18:50
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Халидж
26' С. Аль-Давсари 84' С. Аль-Давсари 88' А. Митрович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Халидж
50
Раед Озайби
ВР
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
10
Фабиу Мартинш
(К) ЛВ
21
Димитрис Курбелис
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
15
Мансур Хамзи
ЦФ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Халидж
35
Rayan Al Dossary
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
24
Ali Abdoulraouf Alabdrabalnabi
ЦП
66
Theyab Absa
ЦФ
10
Мохамед Шериф
ЦФ
4-1-1-2-2
33
аль-Уваис
12
аш-Шахрани
3
Кулибали
24
Аль-Харби
87
Тамбакти
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Митрович
37
Сезар
3-3-2-2
50
Озайби
39
Аль-Хамсл
5
Ребошу
3
Аль-Хабрани
21
Курбелис
18
Аль-Хавсави
99
Мург
7
Фортунис
10
Мартинш
9
Аль-Салем
15
Хамзи
12
аш-Шахрани
2
Канселу
2
Канселу
12
аш-Шахрани
22
Милинкович-Савич
28
Канно
28
Канно
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
38
Леонардо
38
Леонардо
29
Аль-Давсари
99
Мург
33
Аль-Мутайри
33
Аль-Мутайри
99
Мург
10
Мартинш
19
Аль-Фахад
19
Аль-Фахад
10
Мартинш
39
Аль-Хамсл
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
39
Аль-Хамсл
9
Аль-Салем
10
Шериф
10
Шериф
9
Аль-Салем
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Халидж
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
35
Rayan Al Dossary
ВР
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
24
Ali Abdoulraouf Alabdrabalnabi
ЦП
66
Theyab Absa
ЦФ
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
Остались в запасе
35
Rayan Al Dossary
ВР
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
24
Ali Abdoulraouf Alabdrabalnabi
ЦП
66
Theyab Absa
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Хиляль - Халидж
2
1
Всего ударов по воротам
24
10
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
16
5
Офсайды
0
4
Количество передач
483
335
Сейвы
2
7
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
8
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Халиджа», 28-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 18:50 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль»«Халидж»

«Аль-Хиляль» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Халидж Аль-Хиляль
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