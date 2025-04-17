17.04.2025, четверг, 18:50
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
4-1-1-2-2
33
аль-Уваис
12
аш-Шахрани
3
Кулибали
24
Аль-Харби
87
Тамбакти
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Митрович
37
Сезар
3-3-2-2
50
Озайби
39
Аль-Хамсл
5
Ребошу
3
Аль-Хабрани
21
Курбелис
18
Аль-Хавсави
99
Мург
7
Фортунис
10
Мартинш
9
Аль-Салем
15
Хамзи
12
аш-Шахрани
2
Канселу
2
Канселу
12
аш-Шахрани
22
Милинкович-Савич
28
Канно
28
Канно
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
38
Леонардо
38
Леонардо
29
Аль-Давсари
99
Мург
33
Аль-Мутайри
33
Аль-Мутайри
99
Мург
10
Мартинш
19
Аль-Фахад
19
Аль-Фахад
10
Мартинш
39
Аль-Хамсл
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
39
Аль-Хамсл
9
Аль-Салем
10
Шериф
10
Шериф
9
Аль-Салем
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Халидж
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
35
Rayan Al Dossary
ВР
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
24
Ali Abdoulraouf Alabdrabalnabi
ЦП
66
Theyab Absa
ЦФ
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
Остались в запасе
35
Rayan Al Dossary
ВР
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
24
Ali Abdoulraouf Alabdrabalnabi
ЦП
66
Theyab Absa
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Хиляль - Халидж
2
1
Всего ударов по воротам
24
10
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
16
5
Офсайды
0
4
Количество передач
483
335
Сейвы
2
7
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Халиджа», 28-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 18:50 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Халидж»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»