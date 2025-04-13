13.04.2025, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 31 тур
Испания. Примера, 31 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Алавес
Алавес
4-3-1-2
25
Овоно
3
Санчес
15
Моуриньо
5
Абкар
14
Теналья
19
Хордан
8
Бланко
10
Аленья
7
Висенте
19
Кике
77
Мартин
3-1-2-3-1
1
Куртуа
22
Рюдигер
2
Асенсио
11
Гарсия
14
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
11
Родриго
15
Гюлер
17
Васкес
10
Мбаппе
5
Абкар
24
Диарра
24
Диарра
5
Абкар
8
Бланко
23
Бенавидес
23
Бенавидес
8
Бланко
19
Хордан
6
Гевара
6
Гевара
19
Хордан
77
Мартин
11
Мартинес
11
Мартинес
77
Мартин
10
Аленья
16
Кабанес
16
Кабанес
10
Аленья
8
Вальверде
25
Себальос
25
Себальос
8
Вальверде
11
Родриго
5
Беллингем
5
Беллингем
11
Родриго
11
Гарсия
21
Диас
21
Диас
11
Гарсия
15
Гюлер
7
Винисиус
7
Винисиус
15
Гюлер
Остались в запасе
Алавес
Реал
13
Адриан Родригес
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
12
Уго Новоа
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
26
Серхио Местре
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
12
Уго Новоа
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Алавес - Реал
4
1
1
4
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
4
4
Нарушения
21
12
Офсайды
1
0
Количество передач
501
404
Сейвы
2
6
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.68
0.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Реала», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»