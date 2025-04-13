Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Реала», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Реал»