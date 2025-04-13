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  • «Фиорентина» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

«Фиорентина» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

13 апреля 2025, 14:50
Фиорентина
13.04.2025, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 0
Завершен
Парма
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Лука Раньери
(К) ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
19
Симон Сом
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
27
Чер Ндур
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
29
Ясин Адли
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Лукас Белтран
ЦФ
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
23
Эрнани
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
11
Якоб Ондрейка
ПВ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
3-3-1-2-1
43
Де Хеа
3
Раньери
5
Понграчич
4
Мари
65
Паризи
8
Мандрагора
20
Додо
32
Катальди
44
Фаджоли
11
Гюдмюндссон
9
Кен
3-4-1-2
1
Сузуки
15
Леони
38
Вольяччо
5
Валенти
15
Дель Прато
16
Кейта
19
Сом
14
Валери
80
Бернабе
14
Бонни
32
Пеллегрино
8
Мандрагора
7
Ричардсон
7
Ричардсон
8
Мандрагора
11
Гюдмюндссон
14
Фолоруншо
14
Фолоруншо
11
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
29
Адли
29
Адли
44
Фаджоли
65
Паризи
18
Белтран
18
Белтран
65
Паризи
15
Леони
40
Балог
40
Балог
15
Леони
19
Сом
23
Эрнани
23
Эрнани
19
Сом
14
Бонни
27
Ман
27
Ман
14
Бонни
80
Бернабе
11
Ондрейка
11
Ондрейка
80
Бернабе
32
Пеллегрино
11
Джурич
11
Джурич
32
Пеллегрино
Остались в запасе
Фиорентина
Парма
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Фиорентина - Парма
5
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
2
2
Нарушения
10
19
Офсайды
2
1
Количество передач
517
388
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.8
0.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Пармы», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина»«Парма»

«Фиорентина» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Парма Фиорентина
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