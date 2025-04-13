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  • «Черноморец» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

«Черноморец» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

13 апреля 2025, 13:50
Черноморец
13.04.2025, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Ротор
61' Р. Акбашев (П)
2' С. Макаров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
44
Стефан Милич
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
64
Олег Ланин
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
19
Никита Плотников
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
95
Артём Лутцев
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
3-4-2-1
25
Солдатенко
17
Фомин
5
Стежко
44
Милич
5
Мусалов
21
Горелов
64
Ланин
71
Мастерной
99
Акбашев
8
Иванов
30
Гузина
3-5-2
13
Чагров
3
Плиев
3
Швецов
24
Клещенко
28
Семенов
57
Болотов
19
Плотников
6
Макаров
35
Прищепа
44
Кухарчук
24
Мальцев
17
Фомин
44
Чичинадзе
44
Чичинадзе
17
Фомин
8
Иванов
22
Юсупов
22
Юсупов
8
Иванов
5
Мусалов
25
Уридия
25
Уридия
5
Мусалов
6
Макаров
97
Таликин
97
Таликин
6
Макаров
24
Мальцев
22
Завезен
22
Завезен
24
Мальцев
44
Кухарчук
23
Лаврищев
23
Лаврищев
44
Кухарчук
57
Болотов
90
Турищев
90
Турищев
57
Болотов
Остались в запасе
Черноморец
Ротор
13
Максим Матюша
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
35
Иван Енин
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
15
Алан Хабалов
ЛВ
Главный тренер
Олег Василенко
57
Вадим Аверкиев
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
48
Иван Сутугин
АП
31
Тимур Касимов
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
35
Иван Енин
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
15
Алан Хабалов
ЛВ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
48
Иван Сутугин
АП
31
Тимур Касимов
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Черноморец - Ротор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Ротора», 28-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Ротор»

«Черноморец» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Ротор Черноморец
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