13.04.2025, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 28 тур
Россия. Первая лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
3-4-2-1
25
Солдатенко
17
Фомин
5
Стежко
44
Милич
5
Мусалов
21
Горелов
64
Ланин
71
Мастерной
99
Акбашев
8
Иванов
30
Гузина
3-5-2
13
Чагров
3
Плиев
3
Швецов
24
Клещенко
28
Семенов
57
Болотов
19
Плотников
6
Макаров
35
Прищепа
44
Кухарчук
24
Мальцев
17
Фомин
44
Чичинадзе
44
Чичинадзе
17
Фомин
8
Иванов
22
Юсупов
22
Юсупов
8
Иванов
5
Мусалов
25
Уридия
25
Уридия
5
Мусалов
6
Макаров
97
Таликин
97
Таликин
6
Макаров
24
Мальцев
22
Завезен
22
Завезен
24
Мальцев
44
Кухарчук
23
Лаврищев
23
Лаврищев
44
Кухарчук
57
Болотов
90
Турищев
90
Турищев
57
Болотов
Остались в запасе
Черноморец
Ротор
13
Максим Матюша
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
35
Иван Енин
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
15
Алан Хабалов
ЛВ
Главный тренер
Олег Василенко
57
Вадим Аверкиев
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
48
Иван Сутугин
АП
31
Тимур Касимов
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
35
Иван Енин
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
15
Алан Хабалов
ЛВ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
48
Иван Сутугин
АП
31
Тимур Касимов
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Черноморец - Ротор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Ротора», 28-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Ротор»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»