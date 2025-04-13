Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Ротора», 28-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Ротор»