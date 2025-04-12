12.04.2025, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
Лечче
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
2-4-1-1-2
20
Ди Грегорио
15
Калюлю
6
Келли
5
Локателли
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
12
Вейга
22
МакКенни
31
Гонсалес
28
Влахович
10
Йылдыз
3-3-1-2-1
30
Фальконе
6
Башкиротто
18
Жан
4
Гашпар
17
Вейга
44
Пьерре
25
Галло
29
Кулибали
50
Пьеротти
20
Моренте
90
Крстович
22
МакКенни
20
Камбьясо
20
Камбьясо
22
МакКенни
10
Йылдыз
37
Савона
37
Савона
10
Йылдыз
31
Гонсалес
7
Консейсау
7
Консейсау
31
Гонсалес
8
Коопмейнерс
22
Веа
22
Веа
8
Коопмейнерс
28
Влахович
9
Муани
9
Муани
28
Влахович
25
Галло
3
Сала
3
Сала
25
Галло
18
Жан
44
Габриэль
44
Габриэль
18
Жан
90
Крстович
9
Ребич
9
Ребич
90
Крстович
50
Пьеротти
11
Н'Дри
11
Н'Дри
50
Пьеротти
Остались в запасе
Ювентус
Лечче
25
Карло Пинсольо
ВР
30
Джованни Даффара
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
Главный тренер
Игор Тудор
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
30
Джованни Даффара
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Ювентус - Лечче
1
Всего ударов по воротам
22
14
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
7
10
Офсайды
5
1
Количество передач
667
330
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
1.39
0.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Лечче», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Лечче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»