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  • «Ювентус» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

«Ювентус» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

12 апреля 2025, 18:48
Ювентус
12.04.2025, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 1
Завершен
Лечче
2' Т. Коопмейнерс 33' К. Йылдыз
87' Ф. Башкиротто
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ПЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
30
Джованни Даффара
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
73
Йонас Рухи
ЛЗ
37
Николо Савона
ПЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Лечче
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
2-4-1-1-2
20
Ди Грегорио
15
Калюлю
6
Келли
5
Локателли
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
12
Вейга
22
МакКенни
31
Гонсалес
28
Влахович
10
Йылдыз
3-3-1-2-1
30
Фальконе
6
Башкиротто
18
Жан
4
Гашпар
17
Вейга
44
Пьерре
25
Галло
29
Кулибали
50
Пьеротти
20
Моренте
90
Крстович
22
МакКенни
20
Камбьясо
20
Камбьясо
22
МакКенни
10
Йылдыз
37
Савона
37
Савона
10
Йылдыз
31
Гонсалес
7
Консейсау
7
Консейсау
31
Гонсалес
8
Коопмейнерс
22
Веа
22
Веа
8
Коопмейнерс
28
Влахович
9
Муани
9
Муани
28
Влахович
25
Галло
3
Сала
3
Сала
25
Галло
18
Жан
44
Габриэль
44
Габриэль
18
Жан
90
Крстович
9
Ребич
9
Ребич
90
Крстович
50
Пьеротти
11
Н'Дри
11
Н'Дри
50
Пьеротти
Остались в запасе
Ювентус
Лечче
25
Карло Пинсольо
ВР
30
Джованни Даффара
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
Главный тренер
Игор Тудор
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
30
Джованни Даффара
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Ювентус - Лечче
1
Всего ударов по воротам
22
14
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
7
10
Офсайды
5
1
Количество передач
667
330
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
1.39
0.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Лечче», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Лечче»

«Ювентус» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лечче Ювентус
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