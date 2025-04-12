12.04.2025, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-1-2-2-2
40
Урбиг
15
Дайер
3
Мин-Джэ
44
Станишич
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
17
Олисе
10
Сане
9
Кейн
13
Мюллер
4-1-2-1-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
3
Антон
25
Зюле
24
Свенссон
23
Джан
6
Озкан
13
Гросс
8
Брандт
14
Байер
9
Гирасси
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
22
Геррейру
3
Мин-Джэ
27
Горецка
45
Павлович
45
Павлович
27
Горецка
13
Мюллер
21
Коман
21
Коман
13
Мюллер
10
Сане
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Сане
25
Зюле
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
25
Зюле
6
Озкан
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
6
Озкан
8
Брандт
8
Нмеча
8
Нмеча
8
Брандт
14
Байер
14
Адейеми
14
Адейеми
14
Байер
Остались в запасе
Бавария
Боруссия Д
1
Даниэль Перец
ВР
23
Саша Боэ
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
40
Габриэль Видович
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
23
Саша Боэ
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
40
Габриэль Видович
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Бавария - Боруссия Д
Всего ударов по воротам
28
11
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
8
5
Офсайды
2
2
Количество передач
643
387
Сейвы
1
9
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
19
9
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.97
1.48
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Боруссия» Д, 29-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Боруссия» Д
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»