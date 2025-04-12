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  • «Бавария» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

«Бавария» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

12 апреля 2025, 18:20
Бавария
12.04.2025, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия Д
65' Р. Геррейру 69' С. Гнабри
48' М. Байер 75' В. Антон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
(К) ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
(К) ОП
6
Салих Озкан
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
45
Александар Павлович
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
40
Габриэль Видович
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
3-1-2-2-2
40
Урбиг
15
Дайер
3
Мин-Джэ
44
Станишич
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
17
Олисе
10
Сане
9
Кейн
13
Мюллер
4-1-2-1-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
3
Антон
25
Зюле
24
Свенссон
23
Джан
6
Озкан
13
Гросс
8
Брандт
14
Байер
9
Гирасси
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
22
Геррейру
3
Мин-Джэ
27
Горецка
45
Павлович
45
Павлович
27
Горецка
13
Мюллер
21
Коман
21
Коман
13
Мюллер
10
Сане
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Сане
25
Зюле
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
25
Зюле
6
Озкан
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
6
Озкан
8
Брандт
8
Нмеча
8
Нмеча
8
Брандт
14
Байер
14
Адейеми
14
Адейеми
14
Байер
Остались в запасе
Бавария
Боруссия Д
1
Даниэль Перец
ВР
23
Саша Боэ
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
40
Габриэль Видович
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
23
Саша Боэ
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
40
Габриэль Видович
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Бавария - Боруссия Д
Всего ударов по воротам
28
11
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
8
5
Офсайды
2
2
Количество передач
643
387
Сейвы
1
9
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
19
9
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.97
1.48

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Боруссия» Д, 29-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Боруссия» Д

«Бавария» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Бавария
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