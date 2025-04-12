Составы команд
Байер
Байер
3-3-2-1-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
24
Гарсия
23
Телла
14
Шик
3-3-2-1-1
1
Реннов
14
Кверфельд
37
Лейте
5
Дехи
18
Юранович
8
Хедира
28
Триммель
19
Хаберер
13
Шафер
21
Скарке
29
Илич
12
Тапсоба
13
Артур
13
Артур
12
Тапсоба
24
Гарсия
7
Вирц
7
Вирц
24
Гарсия
25
Паласиос
7
Хофманн
7
Хофманн
25
Паласиос
22
Гримальдо
22
Бонифаци
22
Бонифаци
22
Гримальдо
23
Телла
21
Адли
21
Адли
23
Телла
28
Триммель
21
Руссийон
21
Руссийон
28
Триммель
18
Юранович
15
Роте
15
Роте
18
Юранович
29
Илич
29
Тусар
29
Тусар
29
Илич
21
Скарке
17
Холлербах
17
Холлербах
21
Скарке
19
Хаберер
37
Преу
37
Преу
19
Хаберер
Остались в запасе
Байер
Унион
32
Матей Коварж
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Александер Шволов
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Байер - Унион
2
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
13
Офсайды
2
4
Количество передач
702
246
Сейвы
3
3
Точность передач %
92
69
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
0.55
0.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Униона», 29-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Унион»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»