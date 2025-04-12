Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Байер» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

«Байер» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

12 апреля 2025, 15:20
Байер
12.04.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Унион
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
37
Диогу Лейте
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К) ПЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
29
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Байер
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Унион
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
15
Том Роте
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
37
Давид Преу
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
24
Гарсия
23
Телла
14
Шик
3-3-2-1-1
1
Реннов
14
Кверфельд
37
Лейте
5
Дехи
18
Юранович
8
Хедира
28
Триммель
19
Хаберер
13
Шафер
21
Скарке
29
Илич
12
Тапсоба
13
Артур
13
Артур
12
Тапсоба
24
Гарсия
7
Вирц
7
Вирц
24
Гарсия
25
Паласиос
7
Хофманн
7
Хофманн
25
Паласиос
22
Гримальдо
22
Бонифаци
22
Бонифаци
22
Гримальдо
23
Телла
21
Адли
21
Адли
23
Телла
28
Триммель
21
Руссийон
21
Руссийон
28
Триммель
18
Юранович
15
Роте
15
Роте
18
Юранович
29
Илич
29
Тусар
29
Тусар
29
Илич
21
Скарке
17
Холлербах
17
Холлербах
21
Скарке
19
Хаберер
37
Преу
37
Преу
19
Хаберер
Остались в запасе
Байер
Унион
32
Матей Коварж
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Александер Шволов
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Байер - Унион
2
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
13
Офсайды
2
4
Количество передач
702
246
Сейвы
3
3
Точность передач %
92
69
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
0.55
0.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Униона», 29-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Унион»

«Байер» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Унион Байер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
6
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+