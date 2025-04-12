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  • «Уфа» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

«Уфа» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

12 апреля 2025, 12:50
Уфа
12.04.2025, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Алания
21' А. Теняев 33' В. Ложкин
90+2' А. Хугаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
17
Андрей Анисимов
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
7
Александр Перченок
ПВ
11
Артем Гуренко
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Алания
24
Алил Магомедов
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
21
Артур Козырев
ЦП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Уфа
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
23
Данил Ахатов
АП
22
Илья Черняк
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
75
Сармат Огоев
ОП
7
Леван Тавзарашвили
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
57
Давид Тепсикоев
ПВ
3-2-1-3-1
1
Баклов
44
Корнюшин
45
Теняев
5
Кутин
15
Бочеров
17
Анисимов
20
Мацхарашвили
7
Перченок
88
Агеян
11
Гуренко
25
Ложкин
4-3-2-1
24
Магомедов
4
Качмазов
19
Бутаев
37
Чирков
6
Ышык
71
Казанцев
17
Дауров
8
Хугаев
9
Закиров
21
Козырев
27
Гогниев
11
Гуренко
89
Стоцкий
89
Стоцкий
11
Гуренко
25
Ложкин
79
Троянов
79
Троянов
25
Ложкин
17
Анисимов
8
Исаев
8
Исаев
17
Анисимов
20
Мацхарашвили
22
Черняк
22
Черняк
20
Мацхарашвили
4
Качмазов
87
Булацев
87
Булацев
4
Качмазов
21
Козырев
17
Кокоев
17
Кокоев
21
Козырев
17
Дауров
23
Нафиков
23
Нафиков
17
Дауров
Остались в запасе
Уфа
Алания
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
9
Владислав Адаев
ЛВ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
75
Сармат Огоев
ОП
7
Леван Тавзарашвили
ЦП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
57
Давид Тепсикоев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
9
Владислав Адаев
ЛВ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
75
Сармат Огоев
ОП
7
Леван Тавзарашвили
ЦП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
57
Давид Тепсикоев
ПВ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Уфа - Алания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Алании», 28-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Алания»

«Уфа» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Алания Уфа
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