12.04.2025, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 28 тур
Россия. Первая лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Уфа
Уфа
3-2-1-3-1
1
Баклов
44
Корнюшин
45
Теняев
5
Кутин
15
Бочеров
17
Анисимов
20
Мацхарашвили
7
Перченок
88
Агеян
11
Гуренко
25
Ложкин
4-3-2-1
24
Магомедов
4
Качмазов
19
Бутаев
37
Чирков
6
Ышык
71
Казанцев
17
Дауров
8
Хугаев
9
Закиров
21
Козырев
27
Гогниев
11
Гуренко
89
Стоцкий
89
Стоцкий
11
Гуренко
25
Ложкин
79
Троянов
79
Троянов
25
Ложкин
17
Анисимов
8
Исаев
8
Исаев
17
Анисимов
20
Мацхарашвили
22
Черняк
22
Черняк
20
Мацхарашвили
4
Качмазов
87
Булацев
87
Булацев
4
Качмазов
21
Козырев
17
Кокоев
17
Кокоев
21
Козырев
17
Дауров
23
Нафиков
23
Нафиков
17
Дауров
Остались в запасе
Уфа
Алания
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
9
Владислав Адаев
ЛВ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
75
Сармат Огоев
ОП
7
Леван Тавзарашвили
ЦП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
57
Давид Тепсикоев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
9
Владислав Адаев
ЛВ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
75
Сармат Огоев
ОП
7
Леван Тавзарашвили
ЦП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
57
Давид Тепсикоев
ПВ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Уфа - Алания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Алании», 28-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Алания»
- Матч можно посмотреть на канале «VK-Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»