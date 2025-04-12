Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Алании», 28-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Алания»