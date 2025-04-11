11.04.2025, пятница, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
Испания. Примера, 31 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
14
Гайя
3
Москера
5
Таррега
20
Фулкье
5
Барренечеа
8
Гуэрра
8
Алмейда
11
Риоха
6
Садик
16
Лопес
3-1-3-1-2
1
Нюланд
22
Кармона
4
Салас
5
Баде
6
Агум
8
Гудель
97
Соу
6
Локонга
11
Лукебакио
10
Фернандес
16
Ромеро
11
Риоха
4
Дьякаби
4
Дьякаби
11
Риоха
16
Лопес
18
Пепелу
18
Пепелу
16
Лопес
8
Гуэрра
21
Перес
21
Перес
8
Гуэрра
6
Садик
9
Дуро
9
Дуро
6
Садик
8
Алмейда
17
Мир
17
Мир
8
Алмейда
8
Гудель
17
Педроса
17
Педроса
8
Гудель
6
Локонга
8
Ньигес
8
Ньигес
6
Локонга
22
Кармона
24
Санчес
24
Санчес
22
Кармона
16
Ромеро
21
Эджуке
21
Эджуке
16
Ромеро
Остались в запасе
Валенсия
Севилья
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
13
Матиас Арболь
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
37
Леандро Антонетти
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
Остались в запасе
13
Матиас Арболь
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
37
Леандро Антонетти
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Валенсия - Севилья
3
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
10
18
Офсайды
2
3
Количество передач
445
422
Сейвы
5
5
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
1.26
0.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Севильи», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»