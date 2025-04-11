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  • «Валенсия» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

«Валенсия» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

11 апреля 2025, 20:50
Валенсия
11.04.2025, пятница, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
45+4' Х. Гуэрра
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Неманья Гудель
(К) ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Севилья
13
Матиас Арболь
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
37
Леандро Антонетти
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
14
Гайя
3
Москера
5
Таррега
20
Фулкье
5
Барренечеа
8
Гуэрра
8
Алмейда
11
Риоха
6
Садик
16
Лопес
3-1-3-1-2
1
Нюланд
22
Кармона
4
Салас
5
Баде
6
Агум
8
Гудель
97
Соу
6
Локонга
11
Лукебакио
10
Фернандес
16
Ромеро
11
Риоха
4
Дьякаби
4
Дьякаби
11
Риоха
16
Лопес
18
Пепелу
18
Пепелу
16
Лопес
8
Гуэрра
21
Перес
21
Перес
8
Гуэрра
6
Садик
9
Дуро
9
Дуро
6
Садик
8
Алмейда
17
Мир
17
Мир
8
Алмейда
8
Гудель
17
Педроса
17
Педроса
8
Гудель
6
Локонга
8
Ньигес
8
Ньигес
6
Локонга
22
Кармона
24
Санчес
24
Санчес
22
Кармона
16
Ромеро
21
Эджуке
21
Эджуке
16
Ромеро
Остались в запасе
Валенсия
Севилья
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
13
Матиас Арболь
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
37
Леандро Антонетти
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
Остались в запасе
13
Матиас Арболь
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
37
Леандро Антонетти
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Валенсия - Севилья
3
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
10
18
Офсайды
2
3
Количество передач
445
422
Сейвы
5
5
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
1.26
0.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Севильи», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Севилья»

«Валенсия» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Севилья Валенсия
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