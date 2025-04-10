10.04.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы, 1/4 финала
0 : 0
Завершен
Составы команд
Рейнджерс
Рейнджерс
3-3-1-1-2
31
Келли
33
Йилмаз
27
Балогун
3
Преппер
2
Тавернье
49
Райс
21
Стерлинг
43
Раскин
10
Хаджи
18
Черны
9
Дессер
4-2-2-2
13
Агирресабала
18
де Маркос
5
Альварес
3
Вивиан
15
Леке
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
10
Уильямс
8
Сансет
9
Уильямс
21
Саннади
33
Йилмаз
6
Жефте
6
Жефте
33
Йилмаз
49
Райс
18
Бэррон
18
Бэррон
49
Райс
10
Хаджи
10
Байрами
10
Байрами
10
Хаджи
18
Черны
45
Маккосленд
45
Маккосленд
18
Черны
9
Дессер
29
Игамане
29
Игамане
9
Дессер
18
де Маркос
2
Горосабель
2
Горосабель
18
де Маркос
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
7
Беренгер
7
Беренгер
8
Сансет
21
Саннади
11
Гурусета
11
Гурусета
21
Саннади
Остались в запасе
Рейнджерс
Атлетик
51
Rydnn Mcguire
ВР
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Клинтон Нсиала
ЦЗ
64
Aiden Mccallion
ЦП
90
Данило
ЦФ
52
Финдли Кертис
ЦФ
Главный тренер
Барри Фергюсон
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
28
Пейо Каналес
АП
46
Унаи Гомес
АП
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
51
Rydnn Mcguire
ВР
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Клинтон Нсиала
ЦЗ
64
Aiden Mccallion
ЦП
90
Данило
ЦФ
52
Финдли Кертис
ЦФ
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
28
Пейо Каналес
АП
46
Унаи Гомес
АП
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Барри Фергюсон
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Рейнджерс - Атлетик
1
3
Всего ударов по воротам
4
19
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
9
Нарушения
6
12
Офсайды
2
3
Количество передач
226
536
Сейвы
3
0
Точность передач %
64
88
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
1
18
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.14
2.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Рейнджерс» против «Атлетик» , первый матч 1/4 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рейнджерс» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»