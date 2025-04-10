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  • «Рейнджерс» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2025

«Рейнджерс» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2025

10 апреля 2025, 20:50
Рейнджерс
10.04.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Атлетик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К) ПЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
49
Бэйли Райс
ОП
43
Николас Раскин
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Барри Фергюсон
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
(К) ПЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
21
Мароан Саннади
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Рейнджерс
51
Rydnn Mcguire
ВР
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Жефте
ЛЗ
6
Клинтон Нсиала
ЦЗ
18
Коннор Бэррон
ЦП
64
Aiden Mccallion
ЦП
10
Недим Байрами
АП
45
Росс Маккосленд
ПВ
90
Данило
ЦФ
29
Хамза Игамане
ЦФ
52
Финдли Кертис
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
28
Пейо Каналес
АП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
3-3-1-1-2
31
Келли
33
Йилмаз
27
Балогун
3
Преппер
2
Тавернье
49
Райс
21
Стерлинг
43
Раскин
10
Хаджи
18
Черны
9
Дессер
4-2-2-2
13
Агирресабала
18
де Маркос
5
Альварес
3
Вивиан
15
Леке
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
10
Уильямс
8
Сансет
9
Уильямс
21
Саннади
33
Йилмаз
6
Жефте
6
Жефте
33
Йилмаз
49
Райс
18
Бэррон
18
Бэррон
49
Райс
10
Хаджи
10
Байрами
10
Байрами
10
Хаджи
18
Черны
45
Маккосленд
45
Маккосленд
18
Черны
9
Дессер
29
Игамане
29
Игамане
9
Дессер
18
де Маркос
2
Горосабель
2
Горосабель
18
де Маркос
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
7
Беренгер
7
Беренгер
8
Сансет
21
Саннади
11
Гурусета
11
Гурусета
21
Саннади
Остались в запасе
Рейнджерс
Атлетик
51
Rydnn Mcguire
ВР
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Клинтон Нсиала
ЦЗ
64
Aiden Mccallion
ЦП
90
Данило
ЦФ
52
Финдли Кертис
ЦФ
Главный тренер
Барри Фергюсон
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
28
Пейо Каналес
АП
46
Унаи Гомес
АП
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
51
Rydnn Mcguire
ВР
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Клинтон Нсиала
ЦЗ
64
Aiden Mccallion
ЦП
90
Данило
ЦФ
52
Финдли Кертис
ЦФ
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
28
Пейо Каналес
АП
46
Унаи Гомес
АП
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Барри Фергюсон
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Рейнджерс - Атлетик
1
3
Всего ударов по воротам
4
19
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
9
Нарушения
6
12
Офсайды
2
3
Количество передач
226
536
Сейвы
3
0
Точность передач %
64
88
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
1
18
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.14
2.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Рейнджерс» против «Атлетик» , первый матч 1/4 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рейнджерс»«Атлетик»

«Рейнджерс» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Атлетик Рейнджерс
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