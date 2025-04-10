10.04.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Буде-Глимт
Буде-Глимт
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
6
Гундерсен
4
Бьортуфт
7
Берг
20
Сьоволд
14
Салтнес
26
Эвьен
10
Хеуге
11
Бломберг
9
Хег
4-3-2-1
35
Мандас
77
Марушич
26
Романьоли
34
Хила
4
Хюсай
11
Исаксен
15
Весино
6
Гендузи
9
Педро
10
Дзакканьи
22
Диа
14
Салтнес
19
Фет
19
Фет
14
Салтнес
11
Бломберг
25
Мяяття
25
Мяяття
11
Бломберг
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
4
Хюсай
29
Лаццари
29
Лаццари
4
Хюсай
22
Диа
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
22
Диа
10
Дзакканьи
14
Нослин
14
Нослин
10
Дзакканьи
9
Педро
11
Кастелланос
11
Кастелланос
9
Педро
11
Исаксен
17
Чауна
17
Чауна
11
Исаксен
Остались в запасе
Буде-Глимт
Лацио
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
49
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Остались в запасе
49
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Буде-Глимт - Лацио
3
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
1
4
Нарушения
9
13
Офсайды
0
3
Количество передач
624
439
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.88
0.34
Смотреть прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» против «Лацио» , первый матч 1/4 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»