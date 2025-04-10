Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Буде-Глимт» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2025

«Буде-Глимт» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2025

10 апреля 2025, 18:35
Буде-Глимт
10.04.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Лацио
47' У. Салтнес 69' У. Салтнес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
(К) ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Буде-Глимт
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
6
Гундерсен
4
Бьортуфт
7
Берг
20
Сьоволд
14
Салтнес
26
Эвьен
10
Хеуге
11
Бломберг
9
Хег
4-3-2-1
35
Мандас
77
Марушич
26
Романьоли
34
Хила
4
Хюсай
11
Исаксен
15
Весино
6
Гендузи
9
Педро
10
Дзакканьи
22
Диа
14
Салтнес
19
Фет
19
Фет
14
Салтнес
11
Бломберг
25
Мяяття
25
Мяяття
11
Бломберг
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
4
Хюсай
29
Лаццари
29
Лаццари
4
Хюсай
22
Диа
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
22
Диа
10
Дзакканьи
14
Нослин
14
Нослин
10
Дзакканьи
9
Педро
11
Кастелланос
11
Кастелланос
9
Педро
11
Исаксен
17
Чауна
17
Чауна
11
Исаксен
Остались в запасе
Буде-Глимт
Лацио
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
49
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Остались в запасе
49
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Буде-Глимт - Лацио
3
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
1
4
Нарушения
9
13
Офсайды
0
3
Количество передач
624
439
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.88
0.34

Смотреть прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» против «Лацио» , первый матч 1/4 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт» – «Лацио»

«Буде-Глимт» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лацио Буде-Глимт
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
6
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+