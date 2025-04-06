06.04.2025, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3-4-2-1
24
Онана
3
Мазрауи
15
Йоро
5
Магуайр
17
Доргу
5
Угарте
5
Каземиро
2
Далот
17
Гарначо
8
Фернандеш
19
Хойлунд
2-3-3-2
31
Эдерсон
3
Диаш
24
Гвардиол
27
Нуньес
20
Гюндоган
8
Ковачич
20
Силва
11
Де Брюйне
47
Фоден
22
Мармуш
33
О'Райли
5
Магуайр
3
Линделеф
3
Линделеф
5
Магуайр
5
Угарте
7
Маунт
7
Маунт
5
Угарте
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
33
О'Райли
82
Льюис
82
Льюис
33
О'Райли
20
Гюндоган
10
Грилиш
10
Грилиш
20
Гюндоган
47
Фоден
11
Доку
11
Доку
47
Фоден
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
17
Чидо Оби-Мартин
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Стефан Ортега
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
22
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
17
Чидо Оби-Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
22
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
3
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
9
Офсайды
1
2
Количество передач
379
556
Сейвы
6
2
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.92
0.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити», 31-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»