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  • «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

6 апреля 2025, 17:20
Манчестер Юнайтед
06.04.2025, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Сити
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
(К) АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
17
Чидо Оби-Мартин
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
22
Савиньо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
3-4-2-1
24
Онана
3
Мазрауи
15
Йоро
5
Магуайр
17
Доргу
5
Угарте
5
Каземиро
2
Далот
17
Гарначо
8
Фернандеш
19
Хойлунд
2-3-3-2
31
Эдерсон
3
Диаш
24
Гвардиол
27
Нуньес
20
Гюндоган
8
Ковачич
20
Силва
11
Де Брюйне
47
Фоден
22
Мармуш
33
О'Райли
5
Магуайр
3
Линделеф
3
Линделеф
5
Магуайр
5
Угарте
7
Маунт
7
Маунт
5
Угарте
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
33
О'Райли
82
Льюис
82
Льюис
33
О'Райли
20
Гюндоган
10
Грилиш
10
Грилиш
20
Гюндоган
47
Фоден
11
Доку
11
Доку
47
Фоден
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
17
Чидо Оби-Мартин
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Стефан Ортега
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
22
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
17
Чидо Оби-Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
22
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
3
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
9
Офсайды
1
2
Количество передач
379
556
Сейвы
6
2
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.92
0.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити», 31-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» смотреть онлайн 6 апреля

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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