06.04.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 27 тур
Россия. Первая лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
4-1-1-3-1
16
Ботнарь
90
Роганович
3
Иваньков
4
Бородин
99
Шевченко
97
Чурич
80
Хосонов
11
Алыкулов
10
Гузман
2
Манелов
9
Чупаев
4-2-3-1
13
Чагров
28
Семенов
3
Швецов
24
Клещенко
35
Прищепа
19
Плотников
6
Макаров
44
Кухарчук
24
Мальцев
31
Касимов
7
Сафронов
80
Хосонов
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
80
Хосонов
2
Манелов
90
Галкин
90
Галкин
2
Манелов
11
Алыкулов
77
Алессон
77
Алессон
11
Алыкулов
10
Гузман
21
Максимов
21
Максимов
10
Гузман
7
Сафронов
3
Плиев
3
Плиев
7
Сафронов
6
Макаров
17
Шильников
17
Шильников
6
Макаров
24
Мальцев
57
Болотов
57
Болотов
24
Мальцев
44
Кухарчук
23
Лаврищев
23
Лаврищев
44
Кухарчук
31
Касимов
90
Турищев
90
Турищев
31
Касимов
Остались в запасе
Торпедо
Ротор
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
20
Егор Сысоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
57
Вадим Аверкиев
ВР
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
20
Егор Сысоев
ЦФ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Торпедо - Ротор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Ротора», 27-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Ротор»
- Матч можно посмотреть на канале «VK-Видео».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»