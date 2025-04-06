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  • «Торпедо» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

«Торпедо» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

6 апреля 2025, 15:50
Торпедо
06.04.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Ротор
52' М. Мальцев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
10
Йейсон Гузман
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
77
Алессон
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
7
Александр Юшин
ПВ
20
Егор Сысоев
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Ботнарь
90
Роганович
3
Иваньков
4
Бородин
99
Шевченко
97
Чурич
80
Хосонов
11
Алыкулов
10
Гузман
2
Манелов
9
Чупаев
4-2-3-1
13
Чагров
28
Семенов
3
Швецов
24
Клещенко
35
Прищепа
19
Плотников
6
Макаров
44
Кухарчук
24
Мальцев
31
Касимов
7
Сафронов
80
Хосонов
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
80
Хосонов
2
Манелов
90
Галкин
90
Галкин
2
Манелов
11
Алыкулов
77
Алессон
77
Алессон
11
Алыкулов
10
Гузман
21
Максимов
21
Максимов
10
Гузман
7
Сафронов
3
Плиев
3
Плиев
7
Сафронов
6
Макаров
17
Шильников
17
Шильников
6
Макаров
24
Мальцев
57
Болотов
57
Болотов
24
Мальцев
44
Кухарчук
23
Лаврищев
23
Лаврищев
44
Кухарчук
31
Касимов
90
Турищев
90
Турищев
31
Касимов
Остались в запасе
Торпедо
Ротор
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
20
Егор Сысоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
57
Вадим Аверкиев
ВР
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
20
Егор Сысоев
ЦФ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Торпедо - Ротор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Ротора», 27-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо»«Ротор»

«Торпедо» – «Ротор» смотреть онлайн 6 апреля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Ротор Торпедо
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