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  • «Реал» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

«Реал» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

5 апреля 2025, 16:05
Реал
05.04.2025, суббота, 17:15
Испания. Примера, 30 тур
1 : 2
Завершен
Валенсия
50' Винисиус
15' М. Дьякаби 90+5' У. Дуро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
14
Лука Модрич
(К) ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
(К) ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
11
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
40
Hamza Bellari
ЦФ
2-1-3-3-1
13
Гонсалес
11
Гарсия
22
Рюдигер
14
Чуамени
14
Модрич
8
Вальверде
5
Беллингем
7
Винисиус
21
Диас
17
Васкес
10
Мбаппе
3-3-2-2
25
Мамардашвили
3
Москера
4
Дьякаби
5
Таррега
3
Ааронс
5
Барренечеа
21
Васкес
8
Гуэрра
8
Алмейда
6
Садик
16
Лопес
7
Винисиус
5
Алаба
5
Алаба
7
Винисиус
11
Гарсия
6
Камавинга
6
Камавинга
11
Гарсия
17
Васкес
15
Гюлер
15
Гюлер
17
Васкес
21
Диас
11
Родриго
11
Родриго
21
Диас
14
Модрич
9
Эндрик
9
Эндрик
14
Модрич
5
Барренечеа
22
Гильямон
22
Гильямон
5
Барренечеа
8
Гуэрра
18
Пепелу
18
Пепелу
8
Гуэрра
8
Алмейда
21
Перес
21
Перес
8
Алмейда
3
Ааронс
9
Дуро
9
Дуро
3
Ааронс
6
Садик
17
Мир
17
Мир
6
Садик
Остались в запасе
Реал
Валенсия
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
7
Серхи Каньос
ПВ
40
Hamza Bellari
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
7
Серхи Каньос
ПВ
40
Hamza Bellari
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Реал - Валенсия
1
4
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
9
4
Нарушения
10
13
Офсайды
6
1
Количество передач
621
338
Сейвы
0
8
Точность передач %
90
76
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
3.7
0.81

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Валенсии», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Валенсия»

Реал Мадрид – Валенсия смотреть онлайн 5 апреля

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Реал
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