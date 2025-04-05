05.04.2025, суббота, 17:15
Испания. Примера, 30 тур
Испания. Примера, 30 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
2-1-3-3-1
13
Гонсалес
11
Гарсия
22
Рюдигер
14
Чуамени
14
Модрич
8
Вальверде
5
Беллингем
7
Винисиус
21
Диас
17
Васкес
10
Мбаппе
3-3-2-2
25
Мамардашвили
3
Москера
4
Дьякаби
5
Таррега
3
Ааронс
5
Барренечеа
21
Васкес
8
Гуэрра
8
Алмейда
6
Садик
16
Лопес
7
Винисиус
5
Алаба
5
Алаба
7
Винисиус
11
Гарсия
6
Камавинга
6
Камавинга
11
Гарсия
17
Васкес
15
Гюлер
15
Гюлер
17
Васкес
21
Диас
11
Родриго
11
Родриго
21
Диас
14
Модрич
9
Эндрик
9
Эндрик
14
Модрич
5
Барренечеа
22
Гильямон
22
Гильямон
5
Барренечеа
8
Гуэрра
18
Пепелу
18
Пепелу
8
Гуэрра
8
Алмейда
21
Перес
21
Перес
8
Алмейда
3
Ааронс
9
Дуро
9
Дуро
3
Ааронс
6
Садик
17
Мир
17
Мир
6
Садик
Остались в запасе
Реал
Валенсия
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
7
Серхи Каньос
ПВ
40
Hamza Bellari
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
7
Серхи Каньос
ПВ
40
Hamza Bellari
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Реал - Валенсия
1
4
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
9
4
Нарушения
10
13
Офсайды
6
1
Количество передач
621
338
Сейвы
0
8
Точность передач %
90
76
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
3.7
0.81
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Валенсии», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»