05.04.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
4-2-2-2
21
Мюллер
33
Макенго
28
Гинтер
3
Линхарт
17
Кюблер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
32
Грифо
20
Доан
9
Хелер
20
Адаму
4-1-2-2-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
5
Бенсебаини
3
Антон
24
Свенссон
23
Джан
17
Чуквуэмека
13
Гросс
8
Брандт
14
Адейеми
14
Байер
3
Линхарт
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
3
Линхарт
32
Грифо
27
Хефлер
27
Хефлер
32
Грифо
6
Остерхаге
19
Бесте
19
Бесте
6
Остерхаге
20
Адаму
11
Грегоритч
11
Грегоритч
20
Адаму
9
Хелер
8
Динкчи
8
Динкчи
9
Хелер
5
Бенсебаини
6
Озкан
6
Озкан
5
Бенсебаини
17
Чуквуэмека
8
Нмеча
8
Нмеча
17
Чуквуэмека
14
Адейеми
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Адейеми
14
Байер
9
Гирасси
9
Гирасси
14
Байер
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия Д
24
Янник Хут
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
44
Йоан Манзамби
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
10
Джованни Рейна
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
44
Йоан Манзамби
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
10
Джованни Рейна
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Фрайбург - Боруссия Д
1
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
8
6
Офсайды
3
1
Количество передач
467
411
Сейвы
3
1
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
9
Удары из пределов штрафной
10
15
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.4
3.55
Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Боруссии» Д, 28-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Боруссия» Д
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»