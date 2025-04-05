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  • «Фрайбург» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

«Фрайбург» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

5 апреля 2025, 15:20
Фрайбург
05.04.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 4
Завершен
Боруссия Д
88' М. Эггештайн
34' К. Адейеми 51' К. Чуквуэмека 68' С. Гирасси 79' Д. Гиттенс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
(К) ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
(К) ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Фрайбург
24
Янник Хут
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
44
Йоан Манзамби
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
8
Эрен Динкчи
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
10
Джованни Рейна
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
4-2-2-2
21
Мюллер
33
Макенго
28
Гинтер
3
Линхарт
17
Кюблер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
32
Грифо
20
Доан
9
Хелер
20
Адаму
4-1-2-2-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
5
Бенсебаини
3
Антон
24
Свенссон
23
Джан
17
Чуквуэмека
13
Гросс
8
Брандт
14
Адейеми
14
Байер
3
Линхарт
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
3
Линхарт
32
Грифо
27
Хефлер
27
Хефлер
32
Грифо
6
Остерхаге
19
Бесте
19
Бесте
6
Остерхаге
20
Адаму
11
Грегоритч
11
Грегоритч
20
Адаму
9
Хелер
8
Динкчи
8
Динкчи
9
Хелер
5
Бенсебаини
6
Озкан
6
Озкан
5
Бенсебаини
17
Чуквуэмека
8
Нмеча
8
Нмеча
17
Чуквуэмека
14
Адейеми
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Адейеми
14
Байер
9
Гирасси
9
Гирасси
14
Байер
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия Д
24
Янник Хут
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
44
Йоан Манзамби
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
10
Джованни Рейна
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
44
Йоан Манзамби
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
10
Джованни Рейна
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Фрайбург - Боруссия Д
1
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
8
6
Офсайды
3
1
Количество передач
467
411
Сейвы
3
1
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
9
Удары из пределов штрафной
10
15
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.4
3.55

Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Боруссии» Д, 28-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Боруссия» Д

Фрайбург – Боруссия Дортмунд смотреть онлайн 5 апреля

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Фрайбург
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