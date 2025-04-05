Составы команд
Черноморец
Черноморец
3-3-1-3
1
Рудько
44
Ракицкий
91
Бутко
44
24
Джарджу
6
Белошевский
3
Кисиль
8
21
Безбородько
77
9
3-2-5-1
34
Муравский
4
77
Кушниренко
22
Путря
14
Драмбаев
22
Яшари
6
Танковский
7
18
Тилль
11
Пасич
99
44
Ракицкий
66
Карлос
66
Карлос
44
Ракицкий
8
15
Лацабидзе
15
Лацабидзе
8
77
28
Габелок
28
Габелок
77
21
Безбородько
11
Попов
11
Попов
21
Безбородько
6
Танковский
10
Авагимян
10
Авагимян
6
Танковский
14
Драмбаев
12
Топалов
12
Топалов
14
Драмбаев
77
Кушниренко
22
Момо
22
Момо
77
Кушниренко
Остались в запасе
Черноморец
ЛНЗ
75
Максим Набит
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
66
Кирилл Сигеев
ЦП
18
Георгий Робакидзе
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
90
Илья Шевцов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
9
Владислав Наумец
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
75
Максим Набит
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
66
Кирилл Сигеев
ЦП
18
Георгий Робакидзе
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
90
Илья Шевцов
ЦФ
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
9
Владислав Наумец
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Черноморец - ЛНЗ
7
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «ЛНЗ», 23-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «ЛНЗ»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»