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  • «Дженоа» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2025

«Дженоа» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2025

4 апреля 2025, 20:35
Дженоа
04.04.2025, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
77' А. Дзаноли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
32
Мортен Френдруп
(К) ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
24
Яка Бийол
(К) ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
29
Артюр Атта
ОП
8
Йеспер Карлстрем
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Дженоа
31
Бенжамин Зигрист
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
81
Калеб Экубан
ЦФ
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
70
Руй Модешту
ПВ
22
Damián Pizarro
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Леали
20
Сабелли
5
Де Винтер
22
Васкес
3
Мартин
59
Дзаноли
32
Френдруп
73
Мазини
2
Торсбю
17
Малиновский
9
Пинамонти
4-2-2-2
40
Окойе
25
Эхизибуе
24
Бийол
28
Соле
11
Камара
29
Атта
8
Карлстрем
6
Саррага
32
Эккеленкамп
17
20
Лукка
22
Васкес
28
Маттурро
28
Маттурро
22
Васкес
73
Мазини
14
Онана
14
Онана
73
Мазини
2
Торсбю
15
Касса
15
Касса
2
Торсбю
59
Дзаноли
10
Мессьяс
10
Мессьяс
59
Дзаноли
17
Малиновский
81
Экубан
81
Экубан
17
Малиновский
25
Эхизибуе
31
Кристенсен
31
Кристенсен
25
Эхизибуе
29
Атта
4
Ловрич
4
Ловрич
29
Атта
32
Эккеленкамп
22
Пайеро
22
Пайеро
32
Эккеленкамп
17
20
Пафунди
20
Пафунди
17
6
Саррага
70
Модешту
70
Модешту
6
Саррага
Остались в запасе
Дженоа
Удинезе
31
Бенжамин Зигрист
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
31
Бенжамин Зигрист
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Дженоа - Удинезе
2
2
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
16
14
Офсайды
3
1
Количество передач
459
403
Сейвы
2
6
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
1.46
0.87

Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Удинезе», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Удинезе»

Дженоа-Удинезе смотреть онлайн 4 апреля

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Удинезе Дженоа
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