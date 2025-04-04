04.04.2025, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Дженоа
Дженоа
3-2-3-1-1
1
Леали
20
Сабелли
5
Де Винтер
22
Васкес
3
Мартин
59
Дзаноли
32
Френдруп
73
Мазини
2
Торсбю
17
Малиновский
9
Пинамонти
4-2-2-2
40
Окойе
25
Эхизибуе
24
Бийол
28
Соле
11
Камара
29
Атта
8
Карлстрем
6
Саррага
32
Эккеленкамп
17
20
Лукка
22
Васкес
28
Маттурро
28
Маттурро
22
Васкес
73
Мазини
14
Онана
14
Онана
73
Мазини
2
Торсбю
15
Касса
15
Касса
2
Торсбю
59
Дзаноли
10
Мессьяс
10
Мессьяс
59
Дзаноли
17
Малиновский
81
Экубан
81
Экубан
17
Малиновский
25
Эхизибуе
31
Кристенсен
31
Кристенсен
25
Эхизибуе
29
Атта
4
Ловрич
4
Ловрич
29
Атта
32
Эккеленкамп
22
Пайеро
22
Пайеро
32
Эккеленкамп
17
20
Пафунди
20
Пафунди
17
6
Саррага
70
Модешту
70
Модешту
6
Саррага
Остались в запасе
Дженоа
Удинезе
31
Бенжамин Зигрист
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
31
Бенжамин Зигрист
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Дженоа - Удинезе
2
2
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
16
14
Офсайды
3
1
Количество передач
459
403
Сейвы
2
6
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
1.46
0.87
Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Удинезе», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»