31.03.2025, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 30 тур
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
4-1-2-2-1
49
Проведель
4
Хюсай
2
Жиго
26
Романьоли
77
Марушич
6
Ровелла
6
Гендузи
11
Исаксен
10
Дзакканьи
9
Педро
22
Диа
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
23
Коко
3
Марипан
6
Валюкевич
19
Лазаро
3
Бираги
22
Казадеи
21
Риччи
10
Влашич
11
Эльмас
19
Адамс
4
Хюсай
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
4
Хюсай
9
Педро
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
9
Педро
22
Диа
14
Нослин
14
Нослин
22
Диа
11
Исаксен
17
Чауна
17
Чауна
11
Исаксен
19
Лазаро
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
19
Лазаро
19
Адамс
20
Илич
20
Илич
19
Адамс
22
Казадеи
66
Гинейтис
66
Гинейтис
22
Казадеи
6
Валюкевич
14
Карамо
14
Карамо
6
Валюкевич
10
Влашич
19
Санабрия
19
Санабрия
10
Влашич
Остались в запасе
Лацио
Торино
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
70
Тома Башич
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
70
Тома Башич
ЦП
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Лацио - Торино
3
4
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
9
20
Офсайды
0
1
Количество передач
471
331
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.13
0.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Торино», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»