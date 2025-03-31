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  • «Лацио» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2025

«Лацио» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2025

31 марта 2025, 20:35
Лацио
31.03.2025, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Торино
57' А. Марушич
82' Г. Гинейтис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
21
Самуэле Риччи
(К) ЦП
10
Никола Влашич
АП
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
70
Тома Башич
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Торино
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
4-1-2-2-1
49
Проведель
4
Хюсай
2
Жиго
26
Романьоли
77
Марушич
6
Ровелла
6
Гендузи
11
Исаксен
10
Дзакканьи
9
Педро
22
Диа
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
23
Коко
3
Марипан
6
Валюкевич
19
Лазаро
3
Бираги
22
Казадеи
21
Риччи
10
Влашич
11
Эльмас
19
Адамс
4
Хюсай
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
4
Хюсай
9
Педро
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
9
Педро
22
Диа
14
Нослин
14
Нослин
22
Диа
11
Исаксен
17
Чауна
17
Чауна
11
Исаксен
19
Лазаро
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
19
Лазаро
19
Адамс
20
Илич
20
Илич
19
Адамс
22
Казадеи
66
Гинейтис
66
Гинейтис
22
Казадеи
6
Валюкевич
14
Карамо
14
Карамо
6
Валюкевич
10
Влашич
19
Санабрия
19
Санабрия
10
Влашич
Остались в запасе
Лацио
Торино
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
70
Тома Башич
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
70
Тома Башич
ЦП
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Лацио - Торино
3
4
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
9
20
Офсайды
0
1
Количество передач
471
331
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.13
0.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Торино», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Торино»

«Лацио» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Торино Лацио
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