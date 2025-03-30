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  • «Лилль» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

«Лилль» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

30 марта 2025, 20:35
Лилль
30.03.2025, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 0
Завершен
Ланс
19' М. Фернандес-Пардо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ланс
13
Мэтью Райан
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
32
Киллиан Антонио
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
7
Флориан Сотока
(К) ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
32
Айюб Буадди
АП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Ланс
12
Эрве Коффи
ВР
4
Нидал Челик
ЦЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
10
Джереми Агбонифо
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
3-3-2-1-1
30
Шевалье
31
Исмаили
2
Манди
18
Диаките
5
Баккер
17
Мукау
12
Менье
20
Гомеш
21
Андре
20
Фернандес-Пардо
15
Дэвид
3-2-2-3
13
Райан
5
Сарр
2
Медина
32
Антонио
2
Агилар
20
Машадо
6
Менди
21
Эль-Айнауи
7
Сотока
22
Саид
18
Нзола
31
Исмаили
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
31
Исмаили
17
Мукау
6
Бенталеб
6
Бенталеб
17
Мукау
20
Гомеш
32
Буадди
32
Буадди
20
Гомеш
20
Фернандес-Пардо
11
Сахрауи
11
Сахрауи
20
Фернандес-Пардо
15
Дэвид
29
Акпом
29
Акпом
15
Дэвид
6
Менди
17
Диуф
17
Диуф
6
Менди
22
Саид
28
Томассон
28
Томассон
22
Саид
32
Антонио
21
Зарури
21
Зарури
32
Антонио
2
Агилар
10
Агбонифо
10
Агбонифо
2
Агилар
7
Сотока
10
Койялипу
10
Койялипу
7
Сотока
Остались в запасе
Лилль
Ланс
1
Вито Манноне
ВР
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
12
Эрве Коффи
ВР
4
Нидал Челик
ЦЗ
8
Hamzat Ojediran
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
Остались в запасе
12
Эрве Коффи
ВР
4
Нидал Челик
ЦЗ
8
Hamzat Ojediran
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Лилль - Ланс
1
3
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
15
Офсайды
2
1
Количество передач
451
556
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.72
0.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Ланса», 27-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Ланс»

«Лилль» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ланс Лилль
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