30.03.2025, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 27 тур
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
3-3-2-1-1
30
Шевалье
31
Исмаили
2
Манди
18
Диаките
5
Баккер
17
Мукау
12
Менье
20
Гомеш
21
Андре
20
Фернандес-Пардо
15
Дэвид
3-2-2-3
13
Райан
5
Сарр
2
Медина
32
Антонио
2
Агилар
20
Машадо
6
Менди
21
Эль-Айнауи
7
Сотока
22
Саид
18
Нзола
31
Исмаили
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
31
Исмаили
17
Мукау
6
Бенталеб
6
Бенталеб
17
Мукау
20
Гомеш
32
Буадди
32
Буадди
20
Гомеш
20
Фернандес-Пардо
11
Сахрауи
11
Сахрауи
20
Фернандес-Пардо
15
Дэвид
29
Акпом
29
Акпом
15
Дэвид
6
Менди
17
Диуф
17
Диуф
6
Менди
22
Саид
28
Томассон
28
Томассон
22
Саид
32
Антонио
21
Зарури
21
Зарури
32
Антонио
2
Агилар
10
Агбонифо
10
Агбонифо
2
Агилар
7
Сотока
10
Койялипу
10
Койялипу
7
Сотока
Остались в запасе
Лилль
Ланс
1
Вито Манноне
ВР
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
12
Эрве Коффи
ВР
4
Нидал Челик
ЦЗ
8
Hamzat Ojediran
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
Остались в запасе
12
Эрве Коффи
ВР
4
Нидал Челик
ЦЗ
8
Hamzat Ojediran
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Лилль - Ланс
1
3
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
15
Офсайды
2
1
Количество передач
451
556
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.72
0.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Ланса», 27-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Ланс»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»