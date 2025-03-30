30.03.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Украина. Премьер-лига, 22 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Карпаты
Карпаты
4-1-3-2
1
Кинарейкин
55
Стецков
4
Бабогло
47
Педросо
28
Полегенько
21
Альварес
8
Чачуа
27
Очеретко
37
Бруниньо
26
Костенко
9
3-3-1-3
1
Рудько
24
Джарджу
91
Бутко
22
44
6
Белошевский
66
Карлос
25
Когут
21
Безбородько
9
90
Шевцов
27
Очеретко
5
5
27
Очеретко
21
Альварес
21
Клименко
21
Клименко
21
Альварес
37
Бруниньо
12
Подлепенец
12
Подлепенец
37
Бруниньо
9
95
Краснопир
95
Краснопир
9
6
Белошевский
44
Ракицкий
44
Ракицкий
6
Белошевский
90
Шевцов
95
Мустафаев
95
Мустафаев
90
Шевцов
21
Безбородько
77
77
21
Безбородько
9
11
Попов
11
Попов
9
Остались в запасе
Карпаты
Черноморец
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
33
Артур Шах
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
37
Fabiano
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
8
Jon Šporn
ЦП
Главный тренер
Александр Кучер
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
33
Артур Шах
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
37
Fabiano
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Остались в запасе
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
8
Jon Šporn
ЦП
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча Карпаты - Черноморец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Черноморца», 22-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «Черноморец»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»