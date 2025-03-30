30.03.2025, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 29 тур
Испания. Примера, 29 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Хетафе
Хетафе
3-2-2-2-1
13
Сорья
2
Джене
15
Альдрете
22
Дуарте
15
Рико
2
Иглесиас
8
Арамбарри
6
Милья
11
да Коста
23
Перес
7
Хуанми
4-2-2-2
1
Жуниор
53
Камбвала
6
Наварро
8
Фойт
23
Кардона
10
Парехо
14
Комесанья
17
Бьюкенан
10
Баэна
7
Перес
11
Барри
2
Иглесиас
24
Бернат
24
Бернат
2
Иглесиас
15
Альдрете
12
Ньом
12
Ньом
15
Альдрете
23
Перес
19
Федерико
19
Федерико
23
Перес
7
Хуанми
30
Родригес
30
Родригес
7
Хуанми
10
Баэна
23
Педраса
23
Педраса
10
Баэна
53
Камбвала
2
Кошта
2
Кошта
53
Камбвала
6
Наварро
26
Фемения
26
Фемения
6
Наварро
17
Бьюкенан
10
Пино
10
Пино
17
Бьюкенан
11
Барри
7
Морено
7
Морено
11
Барри
Остались в запасе
Хетафе
Вильярреал
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
9
Борха Майорал
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Диего Конде
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
9
Борха Майорал
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Хетафе - Вильярреал
1
4
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
1
Нарушения
16
21
Офсайды
2
3
Количество передач
436
359
Сейвы
1
3
Точность передач %
75
71
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.76
1.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Вильярреала», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»