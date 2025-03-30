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  • «Хетафе» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

«Хетафе» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

30 марта 2025, 13:50
Хетафе
30.03.2025, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
29' К. Перес
15' А. Перес 33' Т. Барри
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
11
Коба да Коста
ЛВ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Даниэль Парехо
(К) ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
37
Luca Löhr
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Сорья
2
Джене
15
Альдрете
22
Дуарте
15
Рико
2
Иглесиас
8
Арамбарри
6
Милья
11
да Коста
23
Перес
7
Хуанми
4-2-2-2
1
Жуниор
53
Камбвала
6
Наварро
8
Фойт
23
Кардона
10
Парехо
14
Комесанья
17
Бьюкенан
10
Баэна
7
Перес
11
Барри
2
Иглесиас
24
Бернат
24
Бернат
2
Иглесиас
15
Альдрете
12
Ньом
12
Ньом
15
Альдрете
23
Перес
19
Федерико
19
Федерико
23
Перес
7
Хуанми
30
Родригес
30
Родригес
7
Хуанми
10
Баэна
23
Педраса
23
Педраса
10
Баэна
53
Камбвала
2
Кошта
2
Кошта
53
Камбвала
6
Наварро
26
Фемения
26
Фемения
6
Наварро
17
Бьюкенан
10
Пино
10
Пино
17
Бьюкенан
11
Барри
7
Морено
7
Морено
11
Барри
Остались в запасе
Хетафе
Вильярреал
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
9
Борха Майорал
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Диего Конде
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
9
Борха Майорал
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Хетафе - Вильярреал
1
4
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
1
Нарушения
16
21
Офсайды
2
3
Количество передач
436
359
Сейвы
1
3
Точность передач %
75
71
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.76
1.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Вильярреала», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Вильярреал»

«Хетафе» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Хетафе
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