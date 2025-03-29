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  • «Венеция» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

«Венеция» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

29 марта 2025, 15:50
Венеция
29.03.2025, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 1
Завершен
Болонья
49' Р. Орсолини
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
13
Ионуц Раду
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
21
Джей Идзес
(К) ЦЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
77
Исса Думбия
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
11
Даниэл Фила
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
10
Джон Йебоа
АП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Болонья
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
17
Эстанис Педрола
ЛВ
25
Бенха Домингес
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
3-4-2-1
13
Раду
5
Канде
21
Идзес
3
Шингтьен
71
Перес
77
Думбия
77
Эллертссон
6
Бусио
24
Дзербин
11
Ористанио
11
Фила
4-2-1-3
1
Скорупски
2
Калабрия
17
Беукема
16
Казале
33
Миранда
19
Фергюсон
19
Фройлер
28
Камбьяги
27
Даллинга
21
Одгор
7
Орсолини
77
Эллертссон
5
Хапс
5
Хапс
77
Эллертссон
6
Бусио
32
Дункан
32
Дункан
6
Бусио
77
Думбия
44
Конде
44
Конде
77
Думбия
11
Ористанио
10
Йебоа
10
Йебоа
11
Ористанио
11
Фила
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
11
Фила
2
Калабрия
3
Хольм
3
Хольм
2
Калабрия
19
Фройлер
4
Побега
4
Побега
19
Фройлер
27
Даллинга
80
Фаббиан
80
Фаббиан
27
Даллинга
7
Орсолини
17
Педрола
17
Педрола
7
Орсолини
28
Камбьяги
14
Ндой
14
Ндой
28
Камбьяги
Остались в запасе
Венеция
Болонья
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
88
Саад Эль-Хаддад
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
88
Саад Эль-Хаддад
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Венеция - Болонья
4
1
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
14
21
Количество передач
317
484
Сейвы
3
3
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
0
4
xG (ожидаемые голы)
0.47
1.34

Смотреть прямую трансляцию матча «Венеция» против «Болоньи», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Венеция» – «Болонья»

«Венеция» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Болонья Венеция
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