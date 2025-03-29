Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Черноморец» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

«Черноморец» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

29 марта 2025, 13:50
Черноморец
29.03.2025, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Алания
5' З. Юсупов (П)
64' А. Хугаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
25
Ростислав Солдатенко
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
44
Стефан Милич
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
5
Заур Датиев
ЛЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
21
Артур Козырев
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
11
Дато Черткоев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
7
Антон Антонов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
74
Abdulkhakim Kazimov
ЦП
Алания
24
Алил Магомедов
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
74
Igor Melikov
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
75
Сармат Огоев
ОП
7
Леван Тавзарашвили
ЦП
28
Инал Дудаев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
57
Давид Тепсикоев
ПВ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Солдатенко
17
Фомин
44
Милич
5
Стежко
71
Мастерной
35
Енин
6
Тарба
22
Юсупов
15
Хабалов
30
Гузина
25
Уридия
4-2-2-2
23
Натабашвили
6
Ышык
37
Чирков
19
Бутаев
5
Датиев
71
Казанцев
8
Хугаев
9
Закиров
21
Козырев
11
Черткоев
23
Нафиков
15
Хабалов
5
Мусалов
5
Мусалов
15
Хабалов
6
Тарба
28
Жилкин
28
Жилкин
6
Тарба
25
Уридия
7
Антонов
7
Антонов
25
Уридия
22
Юсупов
99
Акбашев
99
Акбашев
22
Юсупов
5
Датиев
4
Качмазов
4
Качмазов
5
Датиев
21
Козырев
7
Тавзарашвили
7
Тавзарашвили
21
Козырев
Гогниев
17
Кокоев
17
Кокоев
Гогниев
11
Черткоев
27
Гогниев
27
Гогниев
11
Черткоев
Остались в запасе
Черноморец
Алания
13
Максим Матюша
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
74
Abdulkhakim Kazimov
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
24
Алил Магомедов
ВР
74
Igor Melikov
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
75
Сармат Огоев
ОП
28
Инал Дудаев
ЦП
57
Давид Тепсикоев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
74
Abdulkhakim Kazimov
ЦП
Остались в запасе
24
Алил Магомедов
ВР
74
Igor Melikov
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
75
Сармат Огоев
ОП
28
Инал Дудаев
ЦП
57
Давид Тепсикоев
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Черноморец - Алания
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Алании», 26-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Алания»

«Черноморец» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Алания Черноморец
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
3
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
6
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
30
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
7
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+