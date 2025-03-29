29.03.2025, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 26 тур
Россия. Первая лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
4-1-2-1-2
25
Солдатенко
17
Фомин
44
Милич
5
Стежко
71
Мастерной
35
Енин
6
Тарба
22
Юсупов
15
Хабалов
30
Гузина
25
Уридия
4-2-2-2
23
Натабашвили
6
Ышык
37
Чирков
19
Бутаев
5
Датиев
71
Казанцев
8
Хугаев
9
Закиров
21
Козырев
11
Черткоев
23
Нафиков
15
Хабалов
5
Мусалов
5
Мусалов
15
Хабалов
6
Тарба
28
Жилкин
28
Жилкин
6
Тарба
25
Уридия
7
Антонов
7
Антонов
25
Уридия
22
Юсупов
99
Акбашев
99
Акбашев
22
Юсупов
5
Датиев
4
Качмазов
4
Качмазов
5
Датиев
21
Козырев
7
Тавзарашвили
7
Тавзарашвили
21
Козырев
Гогниев
17
Кокоев
17
Кокоев
Гогниев
11
Черткоев
27
Гогниев
27
Гогниев
11
Черткоев
Остались в запасе
Черноморец
Алания
13
Максим Матюша
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
74
Abdulkhakim Kazimov
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
24
Алил Магомедов
ВР
74
Igor Melikov
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
75
Сармат Огоев
ОП
28
Инал Дудаев
ЦП
57
Давид Тепсикоев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
74
Abdulkhakim Kazimov
ЦП
Остались в запасе
24
Алил Магомедов
ВР
74
Igor Melikov
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
75
Сармат Огоев
ОП
28
Инал Дудаев
ЦП
57
Давид Тепсикоев
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Черноморец - Алания
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Алании», 26-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Алания»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»