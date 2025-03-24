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  • «Урал» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 марта 2025

«Урал» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 марта 2025

24 марта 2025, 15:50
Урал
24.03.2025, понедельник, 17:00
Россия. Первая лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
57
Александр Селихов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
97
Максим Воронов
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
3-3-2-1-1
57
Селихов
44
Малькевич
46
Мамин
2
Бегич
14
Мосин
6
Сунгатулин
22
Бевеев
33
Мишкич
5
Егорычев
44
Кузнецов
10
Секулич
3-1-2-3-1
18
Цулая
4
Пенчиков
31
Большаков
3
Ботака-Иобома
59
Аванесян
21
Раздорских
88
Левин
18
Попов
10
Гелоян
9
Липовой
90
Калмыков
33
Мишкич
8
Аюпов
8
Аюпов
33
Мишкич
14
Мосин
97
Ишков
97
Ишков
14
Мосин
44
Кузнецов
14
Железнов
14
Железнов
44
Кузнецов
5
Егорычев
20
Марков
20
Марков
5
Егорычев
10
Секулич
97
Воронов
97
Воронов
10
Секулич
3
Ботака-Иобома
20
Волков
20
Волков
3
Ботака-Иобома
21
Раздорских
18
Сергеев
18
Сергеев
21
Раздорских
9
Липовой
11
Ткачев
11
Ткачев
9
Липовой
10
Гелоян
10
Богданец
10
Богданец
10
Гелоян
90
Калмыков
11
Джуранович
11
Джуранович
90
Калмыков
Остались в запасе
Урал
Арсенал
86
Иван Кузнецов
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
18
Никита Морозов
АП
Главный тренер
Олег Шатов
36
Михаил Левашов
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
18
Никита Морозов
АП
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
Главный тренер
Олег Шатов
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Урал - Арсенал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Арсенала», 25-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Арсенал»

«Урал» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Арсенал Урал
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