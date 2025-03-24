Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Арсенала», 25-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Арсенал»