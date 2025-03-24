Составы команд
Урал
Урал
3-3-2-1-1
57
Селихов
44
Малькевич
46
Мамин
2
Бегич
14
Мосин
6
Сунгатулин
22
Бевеев
33
Мишкич
5
Егорычев
44
Кузнецов
10
Секулич
3-1-2-3-1
18
Цулая
4
Пенчиков
31
Большаков
3
Ботака-Иобома
59
Аванесян
21
Раздорских
88
Левин
18
Попов
10
Гелоян
9
Липовой
90
Калмыков
33
Мишкич
8
Аюпов
8
Аюпов
33
Мишкич
14
Мосин
97
Ишков
97
Ишков
14
Мосин
44
Кузнецов
14
Железнов
14
Железнов
44
Кузнецов
5
Егорычев
20
Марков
20
Марков
5
Егорычев
10
Секулич
97
Воронов
97
Воронов
10
Секулич
3
Ботака-Иобома
20
Волков
20
Волков
3
Ботака-Иобома
21
Раздорских
18
Сергеев
18
Сергеев
21
Раздорских
9
Липовой
11
Ткачев
11
Ткачев
9
Липовой
10
Гелоян
10
Богданец
10
Богданец
10
Гелоян
90
Калмыков
11
Джуранович
11
Джуранович
90
Калмыков
Остались в запасе
Урал
Арсенал
86
Иван Кузнецов
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
18
Никита Морозов
АП
Главный тренер
Олег Шатов
36
Михаил Левашов
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
18
Никита Морозов
АП
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
Главный тренер
Олег Шатов
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Урал - Арсенал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Арсенала», 25-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»