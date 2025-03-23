Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Германия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

Германия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

23 марта 2025, 21:35
Германия
23.03.2025, воскресенье, 22:45
Лига наций, 1/4 финала
3 : 3
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Италия
30' Й. Киммих (П) 36' Д. Мусиала 45' Т. Кляйнденст
49' М. Кен 69' М. Кен 90+5' Д. Распадори (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Оливер Бауманн
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
16
Ангело Штиллер
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
19
Лерой Сане
ПВ
9
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
(К) ВР
6
Ийенома Удогие
ЛЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
8
Сандро Тонали
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
4
Самуэле Риччи
ЦП
17
Даниэль Мальдини
АП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Германия
21
Александр Нюбель
ВР
21
Стефан Ортега
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
2
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
19
Карим Адейеми
ЛВ
23
Роберт Андрих
ЦП
5
Паскаль Гросс
ЦП
11
Надим Амири
ЦП
9
Джейми Левелинг
ЦФ
13
Дениз Ундав
ЦФ
10
Жонатан Буркардт
ЦФ
Италия
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
14
Чезаре Казадеи
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Маттео Политано
ПВ
17
Лоренцо Лукка
ЦФ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Бауманн
18
Миттельштадт
4
Та
2
Рюдигер
15
Шлоттербек
6
Киммих
16
Штиллер
8
Горецка
10
Мусиала
19
Сане
9
Кляйнденст
3-3-2-1-1
1
Доннарумма
6
Буонджорно
6
Бастони
19
Гатти
22
Ди Лоренцо
8
Тонали
6
Удогие
18
Барелла
4
Риччи
17
Мальдини
9
Кен
2
Рюдигер
2
Биссек
2
Биссек
2
Рюдигер
10
Мусиала
23
Андрих
23
Андрих
10
Мусиала
16
Штиллер
5
Гросс
5
Гросс
16
Штиллер
8
Горецка
11
Амири
11
Амири
8
Горецка
19
Сане
19
Адейеми
19
Адейеми
19
Сане
17
Мальдини
16
Фраттези
16
Фраттези
17
Мальдини
4
Риччи
20
Дзакканьи
20
Дзакканьи
4
Риччи
19
Гатти
7
Политано
7
Политано
19
Гатти
9
Кен
17
Лукка
17
Лукка
9
Кен
8
Тонали
10
Распадори
10
Распадори
8
Тонали
Остались в запасе
Германия
Италия
21
Александр Нюбель
ВР
21
Стефан Ортега
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
9
Джейми Левелинг
ЦФ
13
Дениз Ундав
ЦФ
10
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
14
Чезаре Казадеи
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
21
Александр Нюбель
ВР
21
Стефан Ортега
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
9
Джейми Левелинг
ЦФ
13
Дениз Ундав
ЦФ
10
Жонатан Буркардт
ЦФ
Остались в запасе
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
14
Чезаре Казадеи
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Германия - Италия
3
4
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
4
Нарушения
15
13
Офсайды
0
1
Количество передач
550
414
Сейвы
0
5
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3

Смотреть прямую трансляцию матча Германия против Италии, 1/4 финала Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия – Италия

Германия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Италия Германия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
2
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
4
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
30
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
7
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+