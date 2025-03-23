23.03.2025, воскресенье, 22:45
Лига наций, 1/4 финала
Лига наций, 1/4 финала
3 : 3
Завершен
Составы команд
Германия
Германия
4-2-1-2-1
1
Бауманн
18
Миттельштадт
4
Та
2
Рюдигер
15
Шлоттербек
6
Киммих
16
Штиллер
8
Горецка
10
Мусиала
19
Сане
9
Кляйнденст
3-3-2-1-1
1
Доннарумма
6
Буонджорно
6
Бастони
19
Гатти
22
Ди Лоренцо
8
Тонали
6
Удогие
18
Барелла
4
Риччи
17
Мальдини
9
Кен
2
Рюдигер
2
Биссек
2
Биссек
2
Рюдигер
10
Мусиала
23
Андрих
23
Андрих
10
Мусиала
16
Штиллер
5
Гросс
5
Гросс
16
Штиллер
8
Горецка
11
Амири
11
Амири
8
Горецка
19
Сане
19
Адейеми
19
Адейеми
19
Сане
17
Мальдини
16
Фраттези
16
Фраттези
17
Мальдини
4
Риччи
20
Дзакканьи
20
Дзакканьи
4
Риччи
19
Гатти
7
Политано
7
Политано
19
Гатти
9
Кен
17
Лукка
17
Лукка
9
Кен
8
Тонали
10
Распадори
10
Распадори
8
Тонали
Остались в запасе
Германия
Италия
21
Александр Нюбель
ВР
21
Стефан Ортега
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
9
Джейми Левелинг
ЦФ
13
Дениз Ундав
ЦФ
10
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
14
Чезаре Казадеи
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
21
Александр Нюбель
ВР
21
Стефан Ортега
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
9
Джейми Левелинг
ЦФ
13
Дениз Ундав
ЦФ
10
Жонатан Буркардт
ЦФ
Остались в запасе
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
14
Чезаре Казадеи
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Германия - Италия
3
4
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
4
Нарушения
15
13
Офсайды
0
1
Количество передач
550
414
Сейвы
0
5
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча Германия против Италии, 1/4 финала Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия – Италия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»