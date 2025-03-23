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  • Португалия – Дания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

Португалия – Дания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

23 марта 2025, 21:35
Португалия
23.03.2025, воскресенье, 22:45
Лига наций, 1/4 финала
5 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Дания
38' Й. Андерсен (АГ) 72' К. Роналду 86' Тринкау 91' Тринкау 115' Г. Рамуш
56' Р. Кристенсен 76' К. Эриксен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
23
Витинья
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Дания
1
Каспер Шмейхель
(К) ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
15
Кристиан Нергор
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
13
Йеспер Линдстрем
АП
8
Густав Исаксен
ПП
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Ример
Португалия
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
15
Жоау Невеш
АП
13
Жеовани Кенда
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
Дания
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Филип Йоргенсен
ВР
5
Виктор Кристиансен
ЛЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
4
Лукас Хегсберг
ПЗ
7
Виктор Фрохольдт
ЛВ
23
Мортен Френдруп
ЦП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
20
Мика Бирет
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
20
Конрад Хардер
ЦФ
4-1-3-2
1
Кошта
19
Мендеш
3
Диаш
14
Инасиу
2
Далот
23
Витинья
7
Леау
8
Фернандеш
14
Консейсау
7
Роналду
10
Силва
4-1-2-2-1
1
Шмейхель
13
Кристенсен
2
Андерсен
3
Вестергор
17
Доргу
21
Юльманн
8
Исаксен
15
Нергор
10
Эриксен
13
Линдстрем
9
Хойлунд
14
Консейсау
2
Семеду
2
Семеду
14
Консейсау
23
Витинья
21
Невеш
21
Невеш
23
Витинья
7
Леау
21
Жота
21
Жота
7
Леау
7
Роналду
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Роналду
2
Далот
16
Тринкау
16
Тринкау
2
Далот
8
Исаксен
5
Кристиансен
5
Кристиансен
8
Исаксен
10
Эриксен
23
Френдруп
23
Френдруп
10
Эриксен
13
Линдстрем
11
Сков Ольсен
11
Сков Ольсен
13
Линдстрем
9
Хойлунд
20
Бирет
20
Бирет
9
Хойлунд
17
Доргу
20
Хардер
20
Хардер
17
Доргу
Остались в запасе
Португалия
Дания
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
15
Жоау Невеш
АП
13
Жеовани Кенда
ПВ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Филип Йоргенсен
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
4
Лукас Хегсберг
ПЗ
7
Виктор Фрохольдт
ЛВ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Ример
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
15
Жоау Невеш
АП
13
Жеовани Кенда
ПВ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Остались в запасе
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Филип Йоргенсен
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
4
Лукас Хегсберг
ПЗ
7
Виктор Фрохольдт
ЛВ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Брайан Ример
Статистика матча Португалия - Дания
2
4
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
11
8
Нарушения
21
19
Офсайды
8
0
Количество передач
667
467
Сейвы
2
7
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
8
4

Смотреть прямую трансляцию матча Португалия против Дании, 1/4 финала Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Дания

Португалия – Дания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Дания Португалия
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