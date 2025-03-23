23.03.2025, воскресенье, 22:45
Лига наций, 1/4 финала
Лига наций, 1/4 финала
5 : 2
Завершен
Составы команд
Португалия
Португалия
4-1-3-2
1
Кошта
19
Мендеш
3
Диаш
14
Инасиу
2
Далот
23
Витинья
7
Леау
8
Фернандеш
14
Консейсау
7
Роналду
10
Силва
4-1-2-2-1
1
Шмейхель
13
Кристенсен
2
Андерсен
3
Вестергор
17
Доргу
21
Юльманн
8
Исаксен
15
Нергор
10
Эриксен
13
Линдстрем
9
Хойлунд
14
Консейсау
2
Семеду
2
Семеду
14
Консейсау
23
Витинья
21
Невеш
21
Невеш
23
Витинья
7
Леау
21
Жота
21
Жота
7
Леау
7
Роналду
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Роналду
2
Далот
16
Тринкау
16
Тринкау
2
Далот
8
Исаксен
5
Кристиансен
5
Кристиансен
8
Исаксен
10
Эриксен
23
Френдруп
23
Френдруп
10
Эриксен
13
Линдстрем
11
Сков Ольсен
11
Сков Ольсен
13
Линдстрем
9
Хойлунд
20
Бирет
20
Бирет
9
Хойлунд
17
Доргу
20
Хардер
20
Хардер
17
Доргу
Остались в запасе
Португалия
Дания
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
15
Жоау Невеш
АП
13
Жеовани Кенда
ПВ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Филип Йоргенсен
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
4
Лукас Хегсберг
ПЗ
7
Виктор Фрохольдт
ЛВ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Ример
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
15
Жоау Невеш
АП
13
Жеовани Кенда
ПВ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Остались в запасе
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Филип Йоргенсен
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
4
Лукас Хегсберг
ПЗ
7
Виктор Фрохольдт
ЛВ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Брайан Ример
Статистика матча Португалия - Дания
2
4
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
11
8
Нарушения
21
19
Офсайды
8
0
Количество передач
667
467
Сейвы
2
7
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Смотреть прямую трансляцию матча Португалия против Дании, 1/4 финала Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Дания
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»