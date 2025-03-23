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  • Франция – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

Франция – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

23 марта 2025, 21:35
Франция
23.03.2025, воскресенье, 22:45
Лига наций, 1/4 финала
2 : 0
Первый матч – 0 : 2
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Хорватия
52' М. Олисе 80' У. Дембеле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Орельен Чуамени
ОП
8
Куадио Коне
ЦП
11
Майкл Олисе
ПВ
7
Усман Дембеле
ПВ
10
Килиан Мбаппе
(К) ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
17
Петар Сучич
ОП
10
Лука Модрич
(К) ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Франция
1
Брис Самба
ВР
23
Люка Шевалье
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
20
Десир Дуэ
АП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Хорватия
23
Ивица Ивушич
ВР
23
Доминик Котарски
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
19
Тони Фрук
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
8
Никола Моро
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
13
Никола Влашич
АП
7
Франьо Иванович
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
4
Упамекано
17
Салиба
5
Кунде
8
Чуамени
8
Коне
12
Барколя
11
Олисе
7
Дембеле
10
Мбаппе
4-1-2-1-2
1
Ливакович
6
Шутало
4
Гвардиол
2
Станишич
5
Чалета-Цар
17
Сучич
10
Модрич
8
Ковачич
14
Перишич
11
Будимир
9
Крамарич
8
Коне
18
Заир-Эмери
18
Заир-Эмери
8
Коне
11
Олисе
6
Камавинга
6
Камавинга
11
Олисе
12
Барколя
20
Дуэ
20
Дуэ
12
Барколя
7
Дембеле
12
Муани
12
Муани
7
Дембеле
4
Гвардиол
3
Понграчич
3
Понграчич
4
Гвардиол
8
Ковачич
18
Якич
18
Якич
8
Ковачич
9
Крамарич
16
Батурина
16
Батурина
9
Крамарич
10
Модрич
8
Моро
8
Моро
10
Модрич
14
Перишич
15
Пашалич
15
Пашалич
14
Перишич
Остались в запасе
Франция
Хорватия
1
Брис Самба
ВР
23
Люка Шевалье
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
23
Ивица Ивушич
ВР
23
Доминик Котарски
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
19
Тони Фрук
ЦП
13
Никола Влашич
АП
7
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Люка Шевалье
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
Остались в запасе
23
Ивица Ивушич
ВР
23
Доминик Котарски
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
19
Тони Фрук
ЦП
13
Никола Влашич
АП
7
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Франция - Хорватия
2
6
Всего ударов по воротам
20
5
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
14
0
Нарушения
10
18
Офсайды
2
1
Количество передач
669
372
Сейвы
0
1
Точность передач %
89
78
Удары мимо ворот
14
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
17
2
Удары из-за пределов штрафной
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча Франция против Хорватии, 1/4 финала Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Хорватия

Франция – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Хорватия Франция
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