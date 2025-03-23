23.03.2025, воскресенье, 22:45
Лига наций, 1/4 финала
Лига наций, 1/4 финала
2 : 0
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Составы команд
Франция
Франция
4-1-1-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
4
Упамекано
17
Салиба
5
Кунде
8
Чуамени
8
Коне
12
Барколя
11
Олисе
7
Дембеле
10
Мбаппе
4-1-2-1-2
1
Ливакович
6
Шутало
4
Гвардиол
2
Станишич
5
Чалета-Цар
17
Сучич
10
Модрич
8
Ковачич
14
Перишич
11
Будимир
9
Крамарич
8
Коне
18
Заир-Эмери
18
Заир-Эмери
8
Коне
11
Олисе
6
Камавинга
6
Камавинга
11
Олисе
12
Барколя
20
Дуэ
20
Дуэ
12
Барколя
7
Дембеле
12
Муани
12
Муани
7
Дембеле
4
Гвардиол
3
Понграчич
3
Понграчич
4
Гвардиол
8
Ковачич
18
Якич
18
Якич
8
Ковачич
9
Крамарич
16
Батурина
16
Батурина
9
Крамарич
10
Модрич
8
Моро
8
Моро
10
Модрич
14
Перишич
15
Пашалич
15
Пашалич
14
Перишич
Остались в запасе
Франция
Хорватия
1
Брис Самба
ВР
23
Люка Шевалье
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
23
Ивица Ивушич
ВР
23
Доминик Котарски
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
19
Тони Фрук
ЦП
13
Никола Влашич
АП
7
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Люка Шевалье
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
Остались в запасе
23
Ивица Ивушич
ВР
23
Доминик Котарски
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
19
Тони Фрук
ЦП
13
Никола Влашич
АП
7
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Франция - Хорватия
2
6
Всего ударов по воротам
20
5
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
14
0
Нарушения
10
18
Офсайды
2
1
Количество передач
669
372
Сейвы
0
1
Точность передач %
89
78
Удары мимо ворот
14
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
17
2
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча Франция против Хорватии, 1/4 финала Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Хорватия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»