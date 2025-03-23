23.03.2025, воскресенье, 22:45
Лига наций, 1/4 финала
Лига наций, 1/4 финала
3 : 3
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Составы команд
Испания
Испания
4-2-3-1
23
Симон
22
Кукурелья
3
Ле Норман
2
Хейсен
14
Мингеса
18
Субименди
8
Руис
21
Оярсабаль
10
Ольмо
17
Уильямс
19
Ямаль
3-2-2-2-1
1
Вербрюгген
2
Гертрейда
6
ван Хеке
4
ван Дейк
2
Фримпонг
22
Матсен
14
Рейндерс
21
де Йонг
11
Гакпо
7
Клюйверт
10
Депай
14
Мингеса
12
Порро
12
Порро
14
Мингеса
8
Руис
6
Мерино
6
Мерино
8
Руис
18
Субименди
20
Гарсия
20
Гарсия
18
Субименди
10
Ольмо
20
Педри
20
Педри
10
Ольмо
17
Уильямс
15
Баэна
15
Баэна
17
Уильямс
21
Оярсабаль
7
Торрес
7
Торрес
21
Оярсабаль
14
Рейндерс
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
14
Рейндерс
21
де Йонг
19
Тэйлор
19
Тэйлор
21
де Йонг
11
Гакпо
10
Ланг
10
Ланг
11
Гакпо
7
Клюйверт
7
Симонс
7
Симонс
7
Клюйверт
10
Депай
19
Бробби
19
Бробби
10
Депай
2
Гертрейда
18
Мален
18
Мален
2
Гертрейда
Остались в запасе
Испания
Нидерланды
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Рауль Асенсио
ЦЗ
7
Альваро Мората
ЦФ
3
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
22
Юри Бас
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
12
Матс Виффер
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Рауль Асенсио
ЦЗ
7
Альваро Мората
ЦФ
3
Саму Омородион
ЦФ
Остались в запасе
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
22
Юри Бас
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
12
Матс Виффер
ЦП
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Испания - Нидерланды
2
1
Всего ударов по воротам
19
16
Удары в створ
9
9
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
11
Офсайды
4
1
Количество передач
715
597
Сейвы
7
6
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
16
11
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча Испания против Нидерландов, 1/4 финала Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Нидерланды
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»