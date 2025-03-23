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  • Испания – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

Испания – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

23 марта 2025, 21:35
Испания
23.03.2025, воскресенье, 22:45
Лига наций, 1/4 финала
3 : 3
Первый матч – 2 : 2
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Нидерланды
8' М. Оярсабаль (П) 67' М. Оярсабаль 103' Л. Ямаль
54' М. Депай (П) 79' Я. Матсен 109' Х. Симонс (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
(К) ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
3
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Дин Хейсен
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
18
Мартин Субименди
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
19
Ламин Ямаль
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Испания
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Рауль Асенсио
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
15
Алекс Баэна
ЛВ
6
Микель Мерино
ЦП
20
Алеш Гарсия
ЦП
20
Педри
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
3
Саму Омородион
ЦФ
Нидерланды
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
22
Юри Бас
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
19
Кеннет Тэйлор
ЦП
12
Матс Виффер
ЦП
10
Ноа Ланг
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
19
Брайан Бробби
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
4-2-3-1
23
Симон
22
Кукурелья
3
Ле Норман
2
Хейсен
14
Мингеса
18
Субименди
8
Руис
21
Оярсабаль
10
Ольмо
17
Уильямс
19
Ямаль
3-2-2-2-1
1
Вербрюгген
2
Гертрейда
6
ван Хеке
4
ван Дейк
2
Фримпонг
22
Матсен
14
Рейндерс
21
де Йонг
11
Гакпо
7
Клюйверт
10
Депай
14
Мингеса
12
Порро
12
Порро
14
Мингеса
8
Руис
6
Мерино
6
Мерино
8
Руис
18
Субименди
20
Гарсия
20
Гарсия
18
Субименди
10
Ольмо
20
Педри
20
Педри
10
Ольмо
17
Уильямс
15
Баэна
15
Баэна
17
Уильямс
21
Оярсабаль
7
Торрес
7
Торрес
21
Оярсабаль
14
Рейндерс
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
14
Рейндерс
21
де Йонг
19
Тэйлор
19
Тэйлор
21
де Йонг
11
Гакпо
10
Ланг
10
Ланг
11
Гакпо
7
Клюйверт
7
Симонс
7
Симонс
7
Клюйверт
10
Депай
19
Бробби
19
Бробби
10
Депай
2
Гертрейда
18
Мален
18
Мален
2
Гертрейда
Остались в запасе
Испания
Нидерланды
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Рауль Асенсио
ЦЗ
7
Альваро Мората
ЦФ
3
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
22
Юри Бас
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
12
Матс Виффер
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Рауль Асенсио
ЦЗ
7
Альваро Мората
ЦФ
3
Саму Омородион
ЦФ
Остались в запасе
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
22
Юри Бас
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
12
Матс Виффер
ЦП
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Испания - Нидерланды
2
1
Всего ударов по воротам
19
16
Удары в створ
9
9
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
11
Офсайды
4
1
Количество передач
715
597
Сейвы
7
6
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
16
11
Удары из-за пределов штрафной
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча Испания против Нидерландов, 1/4 финала Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Нидерланды

Испания – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Нидерланды Испания
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