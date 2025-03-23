Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча Испания против Нидерландов, 1/4 финала Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Нидерланды