Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сербия – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

Сербия – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

23 марта 2025, 18:50
Сербия
23.03.2025, воскресенье, 20:00
Лига наций, Переходные матчи
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Австрия
56' Н. Максимович 90' Д. Влахович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Предраг Райкович
(К) ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
21
Лазар Самарджич
АП
23
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Австрия
1
Александер Шлагер
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
20
Конрад Лаймер
(К) ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
10
Романо Шмид
АП
22
Мухаммед Чам
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Сербия
1
Джордже Петрович
ВР
21
Александар Йованович
ВР
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
4
Огнен Мимович
ПЗ
22
Стефан Митрович
ЛВ
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
19
Мирко Топич
ОП
20
Андрия Максимович
АП
8
Лука Йович
ЦФ
18
Никола Штулич
ЦФ
18
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
Австрия
12
Тобиас Лаваль
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
3
Самсон Байду
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
2
Йонас Ауэр
ЛП
19
Марко Груль
ЛВ
4
Ксавер Шлагер
ЦП
23
Кевин Штегер
АП
22
Рауль Флоруч
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4-4-1-1
1
Райкович
17
Терзич
4
Миленкович
3
Павлович
16
Эракович
14
Живкович
6
Гудель
22
Лукич
5
Максимович
21
Самарджич
23
Влахович
3-1-2-3-1
1
Шлагер
16
Мвене
5
Траунер
15
Линхарт
10
Гриллич
20
Лаймер
6
Зайвальд
21
Виммер
22
Чам
10
Шмид
11
Грегоритч
14
Живкович
4
Мимович
4
Мимович
14
Живкович
21
Самарджич
20
Максимович
20
Максимович
21
Самарджич
6
Гудель
22
Митрович
22
Митрович
6
Гудель
17
Терзич
8
Йович
8
Йович
17
Терзич
10
Гриллич
8
Алаба
8
Алаба
10
Гриллич
11
Грегоритч
23
Штегер
23
Штегер
11
Грегоритч
16
Мвене
19
Груль
19
Груль
16
Мвене
22
Чам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
22
Чам
Остались в запасе
Сербия
Австрия
1
Джордже Петрович
ВР
21
Александар Йованович
ВР
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
19
Мирко Топич
ОП
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Никола Штулич
ЦФ
18
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
12
Тобиас Лаваль
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
3
Самсон Байду
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
2
Йонас Ауэр
ЛП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
22
Рауль Флоруч
ПВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
1
Джордже Петрович
ВР
21
Александар Йованович
ВР
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
19
Мирко Топич
ОП
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Никола Штулич
ЦФ
18
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
Остались в запасе
12
Тобиас Лаваль
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
3
Самсон Байду
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
2
Йонас Ауэр
ЛП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
22
Рауль Флоруч
ПВ
Главный тренер
Драган Стойкович
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Сербия - Австрия
2
1
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
9
8
Офсайды
2
4
Количество передач
307
567
Сейвы
5
1
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча Сербия против Австрии, переходной матч Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия – Австрия

Сербия – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Австрия Сербия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
2
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
4
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
30
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
7
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+