23.03.2025, воскресенье, 20:00
Лига наций, Переходные матчи
Лига наций, Переходные матчи
2 : 0
Завершен
Составы команд
Сербия
Сербия
4-4-1-1
1
Райкович
17
Терзич
4
Миленкович
3
Павлович
16
Эракович
14
Живкович
6
Гудель
22
Лукич
5
Максимович
21
Самарджич
23
Влахович
3-1-2-3-1
1
Шлагер
16
Мвене
5
Траунер
15
Линхарт
10
Гриллич
20
Лаймер
6
Зайвальд
21
Виммер
22
Чам
10
Шмид
11
Грегоритч
14
Живкович
4
Мимович
4
Мимович
14
Живкович
21
Самарджич
20
Максимович
20
Максимович
21
Самарджич
6
Гудель
22
Митрович
22
Митрович
6
Гудель
17
Терзич
8
Йович
8
Йович
17
Терзич
10
Гриллич
8
Алаба
8
Алаба
10
Гриллич
11
Грегоритч
23
Штегер
23
Штегер
11
Грегоритч
16
Мвене
19
Груль
19
Груль
16
Мвене
22
Чам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
22
Чам
Остались в запасе
Сербия
Австрия
1
Джордже Петрович
ВР
21
Александар Йованович
ВР
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
19
Мирко Топич
ОП
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Никола Штулич
ЦФ
18
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
12
Тобиас Лаваль
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
3
Самсон Байду
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
2
Йонас Ауэр
ЛП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
22
Рауль Флоруч
ПВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
1
Джордже Петрович
ВР
21
Александар Йованович
ВР
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
19
Мирко Топич
ОП
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Никола Штулич
ЦФ
18
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
Остались в запасе
12
Тобиас Лаваль
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
3
Самсон Байду
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
2
Йонас Ауэр
ЛП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
22
Рауль Флоруч
ПВ
Главный тренер
Драган Стойкович
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Сербия - Австрия
2
1
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
9
8
Офсайды
2
4
Количество передач
307
567
Сейвы
5
1
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча Сербия против Австрии, переходной матч Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия – Австрия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»