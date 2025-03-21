21.03.2025, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 1 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 1 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Польша
Польша
4-2-2-2
1
Скорупски
15
Пиатковски
14
Кивиор
5
Беднарек
2
Кэш
16
Пиотровски
8
Модер
19
Франковски
20
Шиманьски
11
Свидерски
9
Левандовски
4-4-1-1
1
Гертмонас
17
Сирвис
2
Тутишкинас
13
Ласицкас
5
Казуколовас
16
Антанавичюс
22
Голубицкас
15
Гинейтис
3
Уткус
7
Должников
10
Кучис
15
Пиатковски
4
Ветеска
4
Ветеска
15
Пиатковски
16
Пиотровски
7
Богуш
7
Богуш
16
Пиотровски
2
Кэш
7
Каминьски
7
Каминьски
2
Кэш
9
Левандовски
16
Букса
16
Букса
9
Левандовски
11
Свидерски
23
Пентек
23
Пентек
11
Свидерски
22
Голубицкас
8
Матулевичюс
8
Матулевичюс
22
Голубицкас
16
Антанавичюс
18
18
16
Антанавичюс
17
Сирвис
20
Милашюс
20
Милашюс
17
Сирвис
7
Должников
10
Черных
10
Черных
7
Должников
Остались в запасе
Польша
Литва
1
Марцин Булка
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
16
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
8
Каспер Урбански
ОП
6
Бартош Слиш
ЦП
20
Доминик Марчук
ЦП
Главный тренер
Михал Пробеж
23
Mantas Bertasius
ВР
23
Марюс Адамонис
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
9
Manfredas Ruzgis
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
16
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
8
Каспер Урбански
ОП
6
Бартош Слиш
ЦП
20
Доминик Марчук
ЦП
Остались в запасе
23
Mantas Bertasius
ВР
23
Марюс Адамонис
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
9
Manfredas Ruzgis
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Статистика матча Польша - Литва
1
1
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
1
Нарушения
14
18
Количество передач
506
331
Сейвы
2
6
Точность передач %
80
69
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
13
4
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
11
7
Смотреть прямую трансляцию матча Польша против Литвы, 1-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Польша – Литва
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»