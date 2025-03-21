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  • Польша – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2025

Польша – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2025

21 марта 2025, 21:35
Польша
21.03.2025, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 1 тур
1 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Литва
81' Р. Левандовски
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Камиль Пиатковски
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
16
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Якуб Модер
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
9
Роберт Левандовски
(К) ЦФ
11
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
(К) ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
15
Гвидас Гинейтис
ЦП
7
Артур Должников
ПВ
10
Армандас Кучис
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Польша
1
Марцин Булка
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
16
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
8
Каспер Урбански
ОП
6
Бартош Слиш
ЦП
20
Доминик Марчук
ЦП
7
Матеуш Богуш
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Литва
23
Mantas Bertasius
ВР
23
Марюс Адамонис
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
20
Титас Милашюс
ЛВ
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
18
M. Vareika
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
10
Федор Черных
ЦФ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
9
Manfredas Ruzgis
ЦФ
4-2-2-2
1
Скорупски
15
Пиатковски
14
Кивиор
5
Беднарек
2
Кэш
16
Пиотровски
8
Модер
19
Франковски
20
Шиманьски
11
Свидерски
9
Левандовски
4-4-1-1
1
Гертмонас
17
Сирвис
2
Тутишкинас
13
Ласицкас
5
Казуколовас
16
Антанавичюс
22
Голубицкас
15
Гинейтис
3
Уткус
7
Должников
10
Кучис
15
Пиатковски
4
Ветеска
4
Ветеска
15
Пиатковски
16
Пиотровски
7
Богуш
7
Богуш
16
Пиотровски
2
Кэш
7
Каминьски
7
Каминьски
2
Кэш
9
Левандовски
16
Букса
16
Букса
9
Левандовски
11
Свидерски
23
Пентек
23
Пентек
11
Свидерски
22
Голубицкас
8
Матулевичюс
8
Матулевичюс
22
Голубицкас
16
Антанавичюс
18
18
16
Антанавичюс
17
Сирвис
20
Милашюс
20
Милашюс
17
Сирвис
7
Должников
10
Черных
10
Черных
7
Должников
Остались в запасе
Польша
Литва
1
Марцин Булка
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
16
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
8
Каспер Урбански
ОП
6
Бартош Слиш
ЦП
20
Доминик Марчук
ЦП
Главный тренер
Михал Пробеж
23
Mantas Bertasius
ВР
23
Марюс Адамонис
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
9
Manfredas Ruzgis
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
16
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
8
Каспер Урбански
ОП
6
Бартош Слиш
ЦП
20
Доминик Марчук
ЦП
Остались в запасе
23
Mantas Bertasius
ВР
23
Марюс Адамонис
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
9
Manfredas Ruzgis
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Статистика матча Польша - Литва
1
1
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
1
Нарушения
14
18
Количество передач
506
331
Сейвы
2
6
Точность передач %
80
69
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
13
4
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
11
7

Смотреть прямую трансляцию матча Польша против Литвы, 1-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Польша – Литва

Польша – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Литва Польша
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