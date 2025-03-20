20.03.2025, четверг, 22:45
Лига наций, Переходные матчи
Лига наций, Переходные матчи
1 : 1
Завершен
Составы команд
Австрия
Австрия
3-1-1-3-2
1
Шлагер
15
Линхарт
8
Алаба
16
Мвене
10
Гриллич
6
Зайвальд
10
Шмид
19
Баумгартнер
21
Виммер
7
Арнаутович
11
Грегоритч
3-3-2-2
1
Райкович
4
Мимович
16
Эракович
15
Бабич
22
Лукич
5
Максимович
6
Гудель
21
Самарджич
14
Бирманчевич
8
Йович
23
Влахович
10
Гриллич
4
Шлагер
4
Шлагер
10
Гриллич
19
Баумгартнер
22
Чам
22
Чам
19
Баумгартнер
11
Грегоритч
23
Штегер
23
Штегер
11
Грегоритч
10
Шмид
22
Флоруч
22
Флоруч
10
Шмид
6
Гудель
15
Шимич
15
Шимич
6
Гудель
22
Лукич
20
Максимович
20
Максимович
22
Лукич
14
Бирманчевич
22
Митрович
22
Митрович
14
Бирманчевич
Остались в запасе
Австрия
Сербия
13
Патрик Пенц
ВР
12
Тобиас Лаваль
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
5
Гернот Траунер
ЦЗ
3
Самсон Байду
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
2
Йонас Ауэр
ЛП
19
Марко Груль
ЛВ
Главный тренер
Ральф Рангник
1
Джордже Петрович
ВР
21
Александар Йованович
ВР
19
Мирко Топич
ОП
20
Саша Зделар
ОП
18
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
18
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
13
Патрик Пенц
ВР
12
Тобиас Лаваль
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
5
Гернот Траунер
ЦЗ
3
Самсон Байду
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
2
Йонас Ауэр
ЛП
19
Марко Груль
ЛВ
Остались в запасе
1
Джордже Петрович
ВР
21
Александар Йованович
ВР
19
Мирко Топич
ОП
20
Саша Зделар
ОП
18
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
18
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Австрия - Сербия
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
9
Офсайды
2
1
Количество передач
611
281
Сейвы
0
3
Точность передач %
87
73
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Смотреть прямую трансляцию матча Австрия против Сербии, переходной матч Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Австрия – Сербия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»