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  • Австрия – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

Австрия – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

20 марта 2025, 21:35
Австрия
20.03.2025, четверг, 22:45
Лига наций, Переходные матчи
1 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Сербия
37' М. Грегоритч
61' Л. Самарджич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Александер Шлагер
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
8
Давид Алаба
(К) ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
6
Николас Зайвальд
ЦП
10
Романо Шмид
АП
19
Кристоф Баумгартнер
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Сербия
1
Предраг Райкович
(К) ВР
15
Срджан Бабич
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
4
Огнен Мимович
ПЗ
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
22
Саша Лукич
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
21
Лазар Самарджич
АП
23
Душан Влахович
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Австрия
13
Патрик Пенц
ВР
12
Тобиас Лаваль
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
5
Гернот Траунер
ЦЗ
3
Самсон Байду
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
2
Йонас Ауэр
ЛП
19
Марко Груль
ЛВ
4
Ксавер Шлагер
ЦП
22
Мухаммед Чам
АП
23
Кевин Штегер
АП
22
Рауль Флоруч
ПВ
Сербия
1
Джордже Петрович
ВР
21
Александар Йованович
ВР
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
22
Стефан Митрович
ЛВ
19
Мирко Топич
ОП
20
Саша Зделар
ОП
20
Андрия Максимович
АП
18
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
18
Никола Штулич
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Шлагер
15
Линхарт
8
Алаба
16
Мвене
10
Гриллич
6
Зайвальд
10
Шмид
19
Баумгартнер
21
Виммер
7
Арнаутович
11
Грегоритч
3-3-2-2
1
Райкович
4
Мимович
16
Эракович
15
Бабич
22
Лукич
5
Максимович
6
Гудель
21
Самарджич
14
Бирманчевич
8
Йович
23
Влахович
10
Гриллич
4
Шлагер
4
Шлагер
10
Гриллич
19
Баумгартнер
22
Чам
22
Чам
19
Баумгартнер
11
Грегоритч
23
Штегер
23
Штегер
11
Грегоритч
10
Шмид
22
Флоруч
22
Флоруч
10
Шмид
6
Гудель
15
Шимич
15
Шимич
6
Гудель
22
Лукич
20
Максимович
20
Максимович
22
Лукич
14
Бирманчевич
22
Митрович
22
Митрович
14
Бирманчевич
Остались в запасе
Австрия
Сербия
13
Патрик Пенц
ВР
12
Тобиас Лаваль
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
5
Гернот Траунер
ЦЗ
3
Самсон Байду
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
2
Йонас Ауэр
ЛП
19
Марко Груль
ЛВ
Главный тренер
Ральф Рангник
1
Джордже Петрович
ВР
21
Александар Йованович
ВР
19
Мирко Топич
ОП
20
Саша Зделар
ОП
18
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
18
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
13
Патрик Пенц
ВР
12
Тобиас Лаваль
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
5
Гернот Траунер
ЦЗ
3
Самсон Байду
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
2
Йонас Ауэр
ЛП
19
Марко Груль
ЛВ
Остались в запасе
1
Джордже Петрович
ВР
21
Александар Йованович
ВР
19
Мирко Топич
ОП
20
Саша Зделар
ОП
18
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
18
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Австрия - Сербия
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
9
Офсайды
2
1
Количество передач
611
281
Сейвы
0
3
Точность передач %
87
73
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
8
5

Смотреть прямую трансляцию матча Австрия против Сербии, переходной матч Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Австрия – Сербия

Австрия – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Сербия Австрия
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