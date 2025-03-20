20.03.2025, четверг, 22:45
Лига наций, Переходные матчи
Лига наций, Переходные матчи
3 : 1
Завершен
Составы команд
Украина
Украина
3-2-2-2-1
1
Лунин
16
Миколенко
13
Забарный
22
Матвиенко
17
Зинченко
2
Конопля
10
Шапаренко
21
Калюжный
8
Судаков
15
Цыганков
9
Яремчук
4-2-3-1
1
Куртуа
15
Менье
4
Мехеле
2
Дебаст
16
Де Винтер
8
Тилеманс
5
Де Куйпер
7
Де Брюйне
17
Де Кетеларе
10
Троссард
9
Лукаку
2
Конопля
4
Сыч
4
Сыч
2
Конопля
21
Калюжный
19
Назарина
19
Назарина
21
Калюжный
Сыч
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
Сыч
9
Яремчук
7
Гуцуляк
7
Гуцуляк
9
Яремчук
10
Шапаренко
11
Ванат
11
Ванат
10
Шапаренко
5
Де Куйпер
3
Мокио
3
Мокио
5
Де Куйпер
16
Де Винтер
23
Раскин
23
Раскин
16
Де Винтер
7
Де Брюйне
20
Ванакен
20
Ванакен
7
Де Брюйне
10
Троссард
22
Салемакерс
22
Салемакерс
10
Троссард
17
Де Кетеларе
14
Лукебакио
14
Лукебакио
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Украина
Бельгия
12
Анатолий Трубин
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
14
Виталий Буяльский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
8
Александр Назаренко
ПВ
Главный тренер
Сергей Ребров
13
Матс Селс
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
3
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
19
Брайан Хейнен
ЦП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
12
Анатолий Трубин
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
14
Виталий Буяльский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
8
Александр Назаренко
ПВ
Остались в запасе
13
Матс Селс
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
3
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
19
Брайан Хейнен
ЦП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Украина - Бельгия
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
7
10
Офсайды
2
0
Количество передач
402
500
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча Украина против Бельгии, переходной матч Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Украина – Бельгия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»