Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Украина – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

Украина – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

20 марта 2025, 21:35
Украина
20.03.2025, четверг, 22:45
Лига наций, Переходные матчи
3 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Бельгия
67' А. Гуцуляк 73' В. Ванат 78' И. Забарный
40' Р. Лукаку
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
1
Андрей Лунин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
(К) ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
21
Иван Калюжный
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
15
Виктор Цыганков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
8
Юри Тилеманс
ЦП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
9
Ромелу Лукаку
(К) ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
7
Алексей Гуцуляк
ЛВ
4
Алексей Сыч
ОП
14
Виталий Буяльский
ЦП
19
Егор Назарина
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
8
Александр Назаренко
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
3
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
3
Йорти Мокио
ЦЗ
23
Николас Раскин
ЦП
19
Брайан Хейнен
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Лунин
16
Миколенко
13
Забарный
22
Матвиенко
17
Зинченко
2
Конопля
10
Шапаренко
21
Калюжный
8
Судаков
15
Цыганков
9
Яремчук
4-2-3-1
1
Куртуа
15
Менье
4
Мехеле
2
Дебаст
16
Де Винтер
8
Тилеманс
5
Де Куйпер
7
Де Брюйне
17
Де Кетеларе
10
Троссард
9
Лукаку
2
Конопля
4
Сыч
4
Сыч
2
Конопля
21
Калюжный
19
Назарина
19
Назарина
21
Калюжный
Сыч
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
Сыч
9
Яремчук
7
Гуцуляк
7
Гуцуляк
9
Яремчук
10
Шапаренко
11
Ванат
11
Ванат
10
Шапаренко
5
Де Куйпер
3
Мокио
3
Мокио
5
Де Куйпер
16
Де Винтер
23
Раскин
23
Раскин
16
Де Винтер
7
Де Брюйне
20
Ванакен
20
Ванакен
7
Де Брюйне
10
Троссард
22
Салемакерс
22
Салемакерс
10
Троссард
17
Де Кетеларе
14
Лукебакио
14
Лукебакио
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Украина
Бельгия
12
Анатолий Трубин
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
14
Виталий Буяльский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
8
Александр Назаренко
ПВ
Главный тренер
Сергей Ребров
13
Матс Селс
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
3
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
19
Брайан Хейнен
ЦП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
12
Анатолий Трубин
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
14
Виталий Буяльский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
8
Александр Назаренко
ПВ
Остались в запасе
13
Матс Селс
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
3
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
19
Брайан Хейнен
ЦП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Украина - Бельгия
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
7
10
Офсайды
2
0
Количество передач
402
500
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
4
5

Смотреть прямую трансляцию матча Украина против Бельгии, переходной матч Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Украина – Бельгия

Украина – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Бельгия Украина
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
2
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
3
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
30
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
7
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+