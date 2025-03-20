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  • Италия – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

Италия – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

20 марта 2025, 21:35
Италия
20.03.2025, четверг, 22:45
Лига наций, 1/4 финала
1 : 2
Ответный матч – 3 : 3
Завершен
Германия
9' С. Тонали
49' Т. Кляйнденст 76' Л. Горецка
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
(К) ВР
6
Ийенома Удогие
ЛЗ
5
Риккардо Калафьори
ЛЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
8
Сандро Тонали
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
7
Маттео Политано
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Германия
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
11
Надим Амири
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
5
Паскаль Гросс
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
19
Лерой Сане
ПВ
10
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Италия
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
16
Давиде Фраттези
ЦП
4
Самуэле Риччи
ЦП
14
Чезаре Казадеи
ЦП
17
Даниэль Мальдини
АП
17
Лоренцо Лукка
ЦФ
Германия
21
Александр Нюбель
ВР
21
Стефан Ортега
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
19
Карим Адейеми
ЛВ
16
Ангело Штиллер
ОП
23
Роберт Андрих
ЦП
9
Джейми Левелинг
ЦФ
9
Тим Кляйнденст
ЦФ
13
Дениз Ундав
ЦФ
4-2-1-1-3
1
Доннарумма
5
Калафьори
6
Удогие
6
Бастони
22
Ди Лоренцо
6
Ровелла
8
Тонали
18
Барелла
7
Политано
9
Ретеги
10
Распадори
9
Кен
3-1-3-2-1
1
Бауманн
2
Рюдигер
4
Та
22
Раум
6
Киммих
11
Амири
8
Горецка
5
Гросс
19
Сане
10
Мусиала
10
Буркардт
7
Политано
2
Белланова
2
Белланова
7
Политано
18
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
18
Барелла
6
Ровелла
4
Риччи
4
Риччи
6
Ровелла
10
Распадори
17
Мальдини
17
Мальдини
10
Распадори
9
Кен
17
Лукка
17
Лукка
9
Кен
22
Раум
15
Шлоттербек
15
Шлоттербек
22
Раум
5
Гросс
23
Андрих
23
Андрих
5
Гросс
19
Сане
19
Адейеми
19
Адейеми
19
Сане
11
Амири
9
Левелинг
9
Левелинг
11
Амири
10
Буркардт
9
Кляйнденст
9
Кляйнденст
10
Буркардт
Остались в запасе
Италия
Германия
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
14
Чезаре Казадеи
ЦП
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
21
Александр Нюбель
ВР
21
Стефан Ортега
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
13
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
14
Чезаре Казадеи
ЦП
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
Остались в запасе
21
Александр Нюбель
ВР
21
Стефан Ортега
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
13
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Италия - Германия
2
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
8
Нарушения
13
20
Офсайды
1
1
Количество передач
370
525
Сейвы
2
6
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча Италия против Германии, 1/4 финала Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Италия – Германия

Италия – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Германия Италия
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