20.03.2025, четверг, 22:45
Лига наций, 1/4 финала
Лига наций, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Италия
Италия
4-2-1-1-3
1
Доннарумма
5
Калафьори
6
Удогие
6
Бастони
22
Ди Лоренцо
6
Ровелла
8
Тонали
18
Барелла
7
Политано
9
Ретеги
10
Распадори
9
Кен
3-1-3-2-1
1
Бауманн
2
Рюдигер
4
Та
22
Раум
6
Киммих
11
Амири
8
Горецка
5
Гросс
19
Сане
10
Мусиала
10
Буркардт
7
Политано
2
Белланова
2
Белланова
7
Политано
18
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
18
Барелла
6
Ровелла
4
Риччи
4
Риччи
6
Ровелла
10
Распадори
17
Мальдини
17
Мальдини
10
Распадори
9
Кен
17
Лукка
17
Лукка
9
Кен
22
Раум
15
Шлоттербек
15
Шлоттербек
22
Раум
5
Гросс
23
Андрих
23
Андрих
5
Гросс
19
Сане
19
Адейеми
19
Адейеми
19
Сане
11
Амири
9
Левелинг
9
Левелинг
11
Амири
10
Буркардт
9
Кляйнденст
9
Кляйнденст
10
Буркардт
Остались в запасе
Италия
Германия
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
14
Чезаре Казадеи
ЦП
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
21
Александр Нюбель
ВР
21
Стефан Ортега
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
13
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
14
Чезаре Казадеи
ЦП
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
Остались в запасе
21
Александр Нюбель
ВР
21
Стефан Ортега
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
13
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Италия - Германия
2
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
8
Нарушения
13
20
Офсайды
1
1
Количество передач
370
525
Сейвы
2
6
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча Италия против Германии, 1/4 финала Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Италия – Германия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»