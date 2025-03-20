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  • Дания – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

Дания – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

20 марта 2025, 21:35
Дания
20.03.2025, четверг, 22:45
Лига наций, 1/4 финала
1 : 0
Ответный матч – 2 : 5
Завершен
Португалия
78' Р. Хойлунд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
(К) ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
15
Кристиан Нергор
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
13
Йеспер Линдстрем
АП
8
Густав Исаксен
ПП
20
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Брайан Ример
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Педру Нету
ЛВ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
13
Ренату Вейга
ОП
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Дания
22
Филип Йоргенсен
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
4
Лукас Хегсберг
ПЗ
7
Виктор Фрохольдт
ЛВ
23
Мортен Френдруп
ЦП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
20
Конрад Хардер
ЦФ
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
Португалия
12
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
10
Бернарду Силва
АП
13
Жеовани Кенда
ПВ
11
Жоау Феликс
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шмейхель
13
Кристенсен
2
Андерсен
3
Вестергор
5
Меле
21
Юльманн
15
Нергор
8
Исаксен
13
Линдстрем
10
Эриксен
20
Бирет
3-1-1-3-2
1
Кошта
2
Далот
3
Диаш
19
Мендеш
13
Вейга
23
Витинья
17
Нету
8
Фернандеш
7
Леау
7
Роналду
15
Невеш
8
Исаксен
17
Доргу
17
Доргу
8
Исаксен
13
Линдстрем
11
Сков Ольсен
11
Сков Ольсен
13
Линдстрем
10
Эриксен
19
Винд
19
Винд
10
Эриксен
20
Бирет
9
Хойлунд
9
Хойлунд
20
Бирет
13
Вейга
14
Инасиу
14
Инасиу
13
Вейга
2
Далот
2
Семеду
2
Семеду
2
Далот
7
Леау
21
Невеш
21
Невеш
7
Леау
15
Невеш
10
Силва
10
Силва
15
Невеш
Остались в запасе
Дания
Португалия
22
Филип Йоргенсен
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
4
Лукас Хегсберг
ПЗ
23
Мортен Френдруп
ЦП
7
Виктор Фрохольдт
ЛВ
20
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Брайан Ример
12
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
21
Диогу Жота
ЛВ
13
Жеовани Кенда
ПВ
11
Жоау Феликс
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
22
Филип Йоргенсен
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
4
Лукас Хегсберг
ПЗ
23
Мортен Френдруп
ЦП
7
Виктор Фрохольдт
ЛВ
20
Конрад Хардер
ЦФ
Остались в запасе
12
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
21
Диогу Жота
ЛВ
13
Жеовани Кенда
ПВ
11
Жоау Феликс
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Брайан Ример
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Дания - Португалия
2
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
5
9
Офсайды
0
2
Количество передач
441
554
Сейвы
2
7
Точность передач %
88
88
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3

Смотреть прямую трансляцию матча Дания против Португалии, 1/4 финала Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Дания – Португалия

Дания – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Португалия Дания
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