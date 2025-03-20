20.03.2025, четверг, 22:45
Лига наций, 1/4 финала
Лига наций, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Хорватия
Хорватия
4-3-1-2
1
Ливакович
2
Станишич
6
Шутало
4
Гвардиол
5
Чалета-Цар
10
Модрич
8
Ковачич
16
Батурина
14
Перишич
9
Крамарич
11
Будимир
4-1-2-1-2
16
Меньян
5
Кунде
15
Конате
17
Салиба
3
Динь
8
Чуамени
6
Гендузи
14
Рабьо
7
Дембеле
10
Мбаппе
12
Муани
9
Крамарич
17
Сучич
17
Сучич
9
Крамарич
16
Батурина
15
Пашалич
15
Пашалич
16
Батурина
14
Перишич
13
Влашич
13
Влашич
14
Перишич
15
Конате
4
Упамекано
4
Упамекано
15
Конате
14
Рабьо
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Рабьо
6
Гендузи
8
Коне
8
Коне
6
Гендузи
12
Муани
12
Барколя
12
Барколя
12
Муани
7
Дембеле
11
Олисе
11
Олисе
7
Дембеле
Остались в запасе
Хорватия
Франция
23
Доминик Котарски
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
8
Никола Моро
ЦП
19
Тони Фрук
ЦП
7
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
1
Брис Самба
ВР
23
Люка Шевалье
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
20
Десир Дуэ
АП
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
23
Доминик Котарски
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
8
Никола Моро
ЦП
19
Тони Фрук
ЦП
7
Франьо Иванович
ЦФ
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Люка Шевалье
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
20
Десир Дуэ
АП
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Хорватия - Франция
2
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
9
Нарушения
12
12
Офсайды
2
0
Количество передач
369
598
Сейвы
6
2
Точность передач %
81
88
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча Хорватия против Франции, 1/4 финала Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия – Франция
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»