Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нидерланды – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

Нидерланды – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

20 марта 2025, 21:35
Нидерланды
20.03.2025, четверг, 22:45
Лига наций, 1/4 финала
2 : 2
Ответный матч – 3 : 3
Завершен
Испания
28' К. Гакпо 46' Т. Рейндерс
9' Н. Уильямс 90+3' М. Мерино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
3
Йоррел Хато
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
11
Коди Гакпо
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Испания
23
Унаи Симон
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Робен Ле Норман
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
20
Педри
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Нико Уильямс
ПВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
7
Альваро Мората
(К) ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Нидерланды
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
22
Юри Бас
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
19
Кеннет Тэйлор
ЦП
12
Матс Виффер
ЦП
10
Ноа Ланг
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Испания
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
2
Дин Хейсен
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
15
Алекс Баэна
ЛВ
6
Микель Мерино
ЦП
20
Алеш Гарсия
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
3
Саму Омородион
ЦФ
9
Айосе Перес
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
4
ван Дейк
3
Хато
2
Гертрейда
2
Фримпонг
14
Рейндерс
21
де Йонг
11
Гакпо
7
Клюйверт
10
Депай
4-3-2-1
23
Симон
12
Порро
3
Ле Норман
5
Кубарси
22
Кукурелья
20
Педри
18
Субименди
8
Руис
19
Ямаль
17
Уильямс
7
Мората
10
Депай
6
де Лигт
6
де Лигт
10
Депай
21
де Йонг
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
21
де Йонг
14
Рейндерс
12
Виффер
12
Виффер
14
Рейндерс
7
Клюйверт
7
Симонс
7
Симонс
7
Клюйверт
5
Кубарси
2
Хейсен
2
Хейсен
5
Кубарси
8
Руис
6
Мерино
6
Мерино
8
Руис
20
Педри
10
Ольмо
10
Ольмо
20
Педри
19
Ямаль
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
19
Ямаль
7
Мората
9
Перес
9
Перес
7
Мората
Остались в запасе
Нидерланды
Испания
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
22
Юри Бас
ЛЗ
19
Кеннет Тэйлор
ЦП
10
Ноа Ланг
ЦП
18
Дониелл Мален
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Алеш Гарсия
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
3
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
22
Юри Бас
ЛЗ
19
Кеннет Тэйлор
ЦП
10
Ноа Ланг
ЦП
18
Дониелл Мален
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Алеш Гарсия
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
3
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Нидерланды - Испания
2
1
2
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
14
7
Офсайды
0
1
Количество передач
424
627
Сейвы
5
2
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча Нидерланды против Испании, 1/4 финала Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Испания

Нидерланды – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Испания Нидерланды
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
2
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
3
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
30
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
7
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+