20.03.2025, четверг, 22:45
Лига наций, 1/4 финала
Лига наций, 1/4 финала
2 : 2
Завершен
Составы команд
Нидерланды
Нидерланды
3-2-2-2-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
4
ван Дейк
3
Хато
2
Гертрейда
2
Фримпонг
14
Рейндерс
21
де Йонг
11
Гакпо
7
Клюйверт
10
Депай
4-3-2-1
23
Симон
12
Порро
3
Ле Норман
5
Кубарси
22
Кукурелья
20
Педри
18
Субименди
8
Руис
19
Ямаль
17
Уильямс
7
Мората
10
Депай
6
де Лигт
6
де Лигт
10
Депай
21
де Йонг
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
21
де Йонг
14
Рейндерс
12
Виффер
12
Виффер
14
Рейндерс
7
Клюйверт
7
Симонс
7
Симонс
7
Клюйверт
5
Кубарси
2
Хейсен
2
Хейсен
5
Кубарси
8
Руис
6
Мерино
6
Мерино
8
Руис
20
Педри
10
Ольмо
10
Ольмо
20
Педри
19
Ямаль
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
19
Ямаль
7
Мората
9
Перес
9
Перес
7
Мората
Остались в запасе
Нидерланды
Испания
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
22
Юри Бас
ЛЗ
19
Кеннет Тэйлор
ЦП
10
Ноа Ланг
ЦП
18
Дониелл Мален
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Алеш Гарсия
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
3
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
22
Юри Бас
ЛЗ
19
Кеннет Тэйлор
ЦП
10
Ноа Ланг
ЦП
18
Дониелл Мален
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Алеш Гарсия
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
3
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Нидерланды - Испания
2
1
2
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
14
7
Офсайды
0
1
Количество передач
424
627
Сейвы
5
2
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча Нидерланды против Испании, 1/4 финала Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Испания
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»