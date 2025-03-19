19.03.2025, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 0
Завершен
Составы команд
Россия
Россия
4-1-2-1-2
12
Латышонок
23
Горшков
24
Сильянов
2
Солдатенков
21
Адамов
74
Фомин
25
Пруцев
20
Садулаев
11
Батраков
67
Глушенков
22
Дзюба
4-2-2-2
12
Филлип
15
Фрэнсис
21
Габриэль
17
Уильямс
2
Этьенн
4
Пьерр
13
Абрахам
8
Чарльз
7
Франк
9
Экинс
9
Айзек
12
Латышонок
12
Агкацев
12
Агкацев
12
Латышонок
21
Адамов
2
Ибишев
2
Ибишев
21
Адамов
20
Садулаев
17
Бакаев
17
Бакаев
20
Садулаев
74
Фомин
31
Кисляк
31
Кисляк
74
Фомин
67
Глушенков
10
Мостовой
10
Мостовой
67
Глушенков
22
Дзюба
13
Сергеев
13
Сергеев
22
Дзюба
13
Абрахам
23
Дуглас
23
Дуглас
13
Абрахам
9
Айзек
6
Телесфорд
6
Телесфорд
9
Айзек
7
Франк
14
Гиттенс
14
Гиттенс
7
Франк
12
Филлип
1
Бельфон
1
Бельфон
12
Филлип
17
Уильямс
3
Маршалл
3
Маршалл
17
Уильямс
9
Экинс
19
Валчин
19
Валчин
9
Экинс
Остались в запасе
Россия
Гренада
12
Евгений Ставер
ВР
4
Данил Круговой
ЛЗ
97
Руслан Литвинов
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
9
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
20
И-Джей Джордж
ЦП
19
Кестон Уильямс
ЦП
10
Сайдрел Льюис
ЦФ
18
Кристон Жульен
ЦФ
Главный тренер
Энтони Модесте
Остались в запасе
12
Евгений Ставер
ВР
4
Данил Круговой
ЛЗ
97
Руслан Литвинов
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
9
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Остались в запасе
20
И-Джей Джордж
ЦП
19
Кестон Уильямс
ЦП
10
Сайдрел Льюис
ЦФ
18
Кристон Жульен
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Энтони Модесте
Статистика матча Россия - Гренада
1
Всего ударов по воротам
23
2
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
0
Нарушения
13
5
Офсайды
5
0
Количество передач
646
237
Сейвы
2
6
Точность передач %
85
64
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
18
1
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Россия против Гренады на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия – Гренада
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»