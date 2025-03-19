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  • Россия – Гренада: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2025

Россия – Гренада: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2025

19 марта 2025, 18:50
Россия
19.03.2025, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 0
Завершен
Гренада
16' Д. Пруцев 42' А. Адамов 43' А. Дзюба 53' Д. Фомин 59' З. Бакаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
12
Евгений Латышонок
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
2
Александр Солдатенков
ЦЗ
24
Александр Сильянов
ПЗ
21
Арсен Адамов
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
20
Лечи Садулаев
ЦП
11
Алексей Батраков
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
67
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Гренада
12
Чад Филлип
ВР
2
Бенжамин Этьенн
ЛЗ
21
Джош Габриэль
ЦЗ
17
Тревон Уильямс
ЦЗ
15
Джермейн Фрэнсис
ПЗ
4
Доррел Пьерр
ОП
13
Стеффон Абрахам
ОП
8
Брэди Чарльз
ЦП
7
Ромар Франк
ЦП
9
Джошуа Айзек
ЦФ
9
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Энтони Модесте
Россия
12
Евгений Ставер
ВР
12
Станислав Агкацев
ВР
4
Данил Круговой
ЛЗ
97
Руслан Литвинов
ЦЗ
2
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
10
Андрей Мостовой
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
17
Зелимхан Бакаев
АП
31
Матвей Кисляк
АП
13
Иван Сергеев
ЦФ
9
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Гренада
1
Джейсон Бельфон
ВР
3
Кимрон Маршалл
ЦЗ
6
Итан Телесфорд
ОП
23
Зейд Дуглас
ЦП
20
И-Джей Джордж
ЦП
19
Кестон Уильямс
ЦП
14
Джамал Гиттенс
ЦФ
19
Виджай Валчин
ЦФ
10
Сайдрел Льюис
ЦФ
18
Кристон Жульен
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Латышонок
23
Горшков
24
Сильянов
2
Солдатенков
21
Адамов
74
Фомин
25
Пруцев
20
Садулаев
11
Батраков
67
Глушенков
22
Дзюба
4-2-2-2
12
Филлип
15
Фрэнсис
21
Габриэль
17
Уильямс
2
Этьенн
4
Пьерр
13
Абрахам
8
Чарльз
7
Франк
9
Экинс
9
Айзек
12
Латышонок
12
Агкацев
12
Агкацев
12
Латышонок
21
Адамов
2
Ибишев
2
Ибишев
21
Адамов
20
Садулаев
17
Бакаев
17
Бакаев
20
Садулаев
74
Фомин
31
Кисляк
31
Кисляк
74
Фомин
67
Глушенков
10
Мостовой
10
Мостовой
67
Глушенков
22
Дзюба
13
Сергеев
13
Сергеев
22
Дзюба
13
Абрахам
23
Дуглас
23
Дуглас
13
Абрахам
9
Айзек
6
Телесфорд
6
Телесфорд
9
Айзек
7
Франк
14
Гиттенс
14
Гиттенс
7
Франк
12
Филлип
1
Бельфон
1
Бельфон
12
Филлип
17
Уильямс
3
Маршалл
3
Маршалл
17
Уильямс
9
Экинс
19
Валчин
19
Валчин
9
Экинс
Остались в запасе
Россия
Гренада
12
Евгений Ставер
ВР
4
Данил Круговой
ЛЗ
97
Руслан Литвинов
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
9
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
20
И-Джей Джордж
ЦП
19
Кестон Уильямс
ЦП
10
Сайдрел Льюис
ЦФ
18
Кристон Жульен
ЦФ
Главный тренер
Энтони Модесте
Остались в запасе
12
Евгений Ставер
ВР
4
Данил Круговой
ЛЗ
97
Руслан Литвинов
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
9
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Остались в запасе
20
И-Джей Джордж
ЦП
19
Кестон Уильямс
ЦП
10
Сайдрел Льюис
ЦФ
18
Кристон Жульен
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Энтони Модесте
Статистика матча Россия - Гренада
1
Всего ударов по воротам
23
2
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
0
Нарушения
13
5
Офсайды
5
0
Количество передач
646
237
Сейвы
2
6
Точность передач %
85
64
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
18
1
Удары из-за пределов штрафной
5
1

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Россия против Гренады на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия – Гренада

Россия – Гренада: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Гренада Россия
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