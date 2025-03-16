Лестер
16.03.2025, воскресенье, 22:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Англия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 3
Завершен
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Манчестер Юнайтед
28' Р. Хойлунд
67' А. Гарначо
90' Б. Фернандеш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
30
Мадс Хермансен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
16
Виктор Кристиансен
ЛЗ
3
Вут Фас
ЦЗ
4
Конор Коди
ЦЗ
2
Джеймс Джастин
ПЗ
24
Бубакари Сумаре
ОП
6
Онини Ндиди
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
20
Патсон Дака
ЦФ
9
Джейми Варди
(К) ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Виктор Линделеф
ЦЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
20
Диогу Далот
ПЗ
25
Мануэль Угарте
ОП
14
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Лестер
41
Якуб Столярчик
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
25
Войо Кулибали
ПЗ
8
Гарри Уинкс
ЦП
35
Кейси МакАтир
АП
40
Факундо Буонанотте
АП
14
Бобби Рид
АП
10
Стефи Мавидиди
ЦФ
18
Жордан Айю
ЦФ
Манчестер Юнайтед
50
Элих Харрисон
ВР
45
Дермот Ми
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
55
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
18
Каземиро
ОП
43
Тоби Колльер
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
56
Чидо Оби-Мартин
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
3-3-1-1-2
30
Хермансен
33
Томас
3
Фас
4
Коди
16
Кристиансен
24
Сумаре
2
Джастин
6
Ндиди
11
Эль-Ханнус
9
Варди
20
Дака
3-3-3-1
24
Онана
4
де Лигт
2
Линделеф
26
Хевен
20
Далот
25
Угарте
3
Мазрауи
14
Эриксен
8
Фернандеш
17
Гарначо
9
Хойлунд
24
Сумаре
8
Уинкс
8
Уинкс
24
Сумаре
2
Джастин
35
МакАтир
35
МакАтир
2
Джастин
20
Дака
40
Буонанотте
40
Буонанотте
20
Дака
16
Кристиансен
10
Мавидиди
10
Мавидиди
16
Кристиансен
11
Эль-Ханнус
18
Айю
18
Айю
11
Эль-Ханнус
17
Гарначо
41
Амасс
41
Амасс
17
Гарначо
25
Угарте
18
Каземиро
18
Каземиро
25
Угарте
26
Хевен
43
Колльер
43
Колльер
26
Хевен
9
Хойлунд
56
Оби-Мартин
56
Оби-Мартин
9
Хойлунд
14
Эриксен
11
Зиркзее
11
Зиркзее
14
Эриксен
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Юнайтед
41
Якуб Столярчик
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
25
Войо Кулибали
ПЗ
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
50
Элих Харрисон
ВР
45
Дермот Ми
ВР
55
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
7
Мэйсон Маунт
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
41
Якуб Столярчик
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
25
Войо Кулибали
ПЗ
14
Бобби Рид
АП
Остались в запасе
50
Элих Харрисон
ВР
45
Дермот Ми
ВР
55
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
7
Мэйсон Маунт
АП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Лестер - Манчестер Юнайтед
2
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
6
6
Офсайды
4
2
Количество передач
515
451
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
4
11
xG (ожидаемые голы)
1.12
0.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Лестер» против «Манчестер Юнайтед», 29-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лестер» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»