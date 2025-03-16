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  • «Лион» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

«Лион» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

16 марта 2025, 15:50
Лион
16.03.2025, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 26 тур
4 : 2
Завершен
Гавр
22' А. Ляказетт (П) 78' М. Фофана 82' Ж. Микаутадзе 90+6' Т. Алмада
31' А. Туре (П) 45+1' Ж. Касимир
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
20
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
10
Райан Шерки
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
22
Исса Сумаре
ЛВ
7
Абдулайе Туре
(К) ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
Главный тренер
Дидье Дигар
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
17
Жордан Верету
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
29
Стефан Загаду
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
7
Антуан Жужу
ЦФ
33
Hernani Vaz
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
2-1-3-3-1
20
Перри
3
Тальяфико
19
Ниахате
18
Матич
22
Мата
8
Толиссо
2
Мэйтленд-Найлс
7
Нуама
10
Шерки
23
Алмада
91
Ляказетт
3-3-1-3
16
Горжелен
4
Льорис
6
Мванга
12
Пембеле
77
Него
7
Туре
4
Юте-Кинкуэ
8
Кехта
77
Касимир
24
Айю
22
Сумаре
91
Ляказетт
17
Верету
17
Верету
91
Ляказетт
18
Матич
6
Тессманн
6
Тессманн
18
Матич
7
Нуама
39
Фофана
39
Фофана
7
Нуама
10
Шерки
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
10
Шерки
8
Кехта
30
Ндиайе
30
Ндиайе
8
Кехта
7
Туре
9
Хаусни
9
Хаусни
7
Туре
24
Айю
7
Жужу
7
Жужу
24
Айю
22
Сумаре
19
Хассан
19
Хассан
22
Сумаре
Остались в запасе
Лион
Гавр
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Артюр Десма
ВР
29
Стефан Загаду
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Hernani Vaz
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
29
Стефан Загаду
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Hernani Vaz
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Лион - Гавр
2
3
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
20
12
Офсайды
2
0
Количество передач
608
298
Сейвы
3
3
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
3.84
1.72

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Гавра», 26-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион»«Гавр»

«Лион» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Гавр Лион
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