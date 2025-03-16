16.03.2025, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 26 тур
Франция. Лига 1, 26 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
2-1-3-3-1
20
Перри
3
Тальяфико
19
Ниахате
18
Матич
22
Мата
8
Толиссо
2
Мэйтленд-Найлс
7
Нуама
10
Шерки
23
Алмада
91
Ляказетт
3-3-1-3
16
Горжелен
4
Льорис
6
Мванга
12
Пембеле
77
Него
7
Туре
4
Юте-Кинкуэ
8
Кехта
77
Касимир
24
Айю
22
Сумаре
91
Ляказетт
17
Верету
17
Верету
91
Ляказетт
18
Матич
6
Тессманн
6
Тессманн
18
Матич
7
Нуама
39
Фофана
39
Фофана
7
Нуама
10
Шерки
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
10
Шерки
8
Кехта
30
Ндиайе
30
Ндиайе
8
Кехта
7
Туре
9
Хаусни
9
Хаусни
7
Туре
24
Айю
7
Жужу
7
Жужу
24
Айю
22
Сумаре
19
Хассан
19
Хассан
22
Сумаре
Остались в запасе
Лион
Гавр
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Артюр Десма
ВР
29
Стефан Загаду
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Hernani Vaz
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
29
Стефан Загаду
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Hernani Vaz
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Лион - Гавр
2
3
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
20
12
Офсайды
2
0
Количество передач
608
298
Сейвы
3
3
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
3.84
1.72
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Гавра», 26-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Гавр»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»