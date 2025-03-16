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  • «Севилья» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

«Севилья» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

16 марта 2025, 17:05
Севилья
16.03.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 28 тур
0 : 1
Завершен
Атлетик
84' Е. Альварес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Сауль Ньигес
(К) ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
14
Ману Буэно
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
45
Акор Адамс
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
18
Адама Бойро
ЛЗ
38
Ander Izagirre
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
28
Пейо Каналес
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
21
Мароан Саннади
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Нюланд
17
Педроса
5
Баде
4
Салас
22
Кармона
6
Агум
97
Соу
8
Ньигес
21
Эджуке
11
Лукебакио
16
Ромеро
4-1-1-2-2
1
Симон
15
Леке
14
Нуньес
5
Альварес
2
Горосабель
6
Весга
6
Прадос
7
Беренгер
46
Гомес
11
Гурусета
9
Уильямс
8
Ньигес
6
Локонга
6
Локонга
8
Ньигес
16
Ромеро
24
Санчес
24
Санчес
16
Ромеро
21
Эджуке
11
Варгас
11
Варгас
21
Эджуке
97
Соу
45
Адамс
45
Адамс
97
Соу
7
Беренгер
17
Бершиче
17
Бершиче
7
Беренгер
6
Прадос
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
6
Прадос
6
Весга
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
6
Весга
46
Гомес
10
Уильямс
10
Уильямс
46
Гомес
11
Гурусета
21
Саннади
21
Саннади
11
Гурусета
Остались в запасе
Севилья
Атлетик
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
38
Ander Izagirre
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
38
Ander Izagirre
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Севилья - Атлетик
4
2
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
13
12
Офсайды
1
3
Количество передач
508
308
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.46
1.3

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Атлетик», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Атлетик»

«Севилья» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Севилья
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