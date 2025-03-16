16.03.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 28 тур
Испания. Примера, 28 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
4-1-2-2-1
1
Нюланд
17
Педроса
5
Баде
4
Салас
22
Кармона
6
Агум
97
Соу
8
Ньигес
21
Эджуке
11
Лукебакио
16
Ромеро
4-1-1-2-2
1
Симон
15
Леке
14
Нуньес
5
Альварес
2
Горосабель
6
Весга
6
Прадос
7
Беренгер
46
Гомес
11
Гурусета
9
Уильямс
8
Ньигес
6
Локонга
6
Локонга
8
Ньигес
16
Ромеро
24
Санчес
24
Санчес
16
Ромеро
21
Эджуке
11
Варгас
11
Варгас
21
Эджуке
97
Соу
45
Адамс
45
Адамс
97
Соу
7
Беренгер
17
Бершиче
17
Бершиче
7
Беренгер
6
Прадос
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
6
Прадос
6
Весга
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
6
Весга
46
Гомес
10
Уильямс
10
Уильямс
46
Гомес
11
Гурусета
21
Саннади
21
Саннади
11
Гурусета
Остались в запасе
Севилья
Атлетик
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
38
Ander Izagirre
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
38
Ander Izagirre
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Севилья - Атлетик
4
2
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
13
12
Офсайды
1
3
Количество передач
508
308
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.46
1.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Атлетик», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»