16.03.2025, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Украина. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ингулец
Ингулец
4-3-3
12
Паламарчук
21
44
Жовтенко
17
3
26
Лосенко
11
Пятов
10
27
Пушкарёв
59
99
3-3-1-1-2
1
Рудько
24
Джарджу
91
Бутко
15
Лацабидзе
22
6
Белошевский
66
Карлос
28
Габелок
95
Мустафаев
9
77
27
Пушкарёв
13
Фарасеенко
13
Фарасеенко
27
Пушкарёв
11
Пятов
87
87
11
Пятов
28
Габелок
25
Когут
25
Когут
28
Габелок
9
11
Попов
11
Попов
9
91
Бутко
21
Безбородько
21
Безбородько
91
Бутко
15
Лацабидзе
90
Шевцов
90
Шевцов
15
Лацабидзе
Остались в запасе
Ингулец
Черноморец
36
Антон Жилкин
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
4
Mahomed Kratov
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
18
Георгий Робакидзе
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Остались в запасе
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
4
Mahomed Kratov
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
18
Георгий Робакидзе
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Ингулец - Черноморец
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ингулец» против «Черноморца», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ингулец» – «Черноморец»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»