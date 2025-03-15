15.03.2025, суббота, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Таавун
Аль-Таавун
3-2-1-2-2
13
Аттие
5
Жиротто
32
Аль-Муфарриж
22
2
Махзари
18
Эль-Махдиуи
10
Сабири
6
Аль-Нассер
27
Мандаш
99
Барроу
9
Мартинес
4-1-1-2-2
37
Буну
88
Аль-Ями
87
Тамбакти
3
Кулибали
6
Лоди
8
Невеш
28
Канно
10
Малком
29
Аль-Давсари
37
Сезар
38
Леонардо
10
Сабири
11
Бахебри
11
Бахебри
10
Сабири
6
Аль-Нассер
29
Бахусайн
29
Бахусайн
6
Аль-Нассер
9
Мартинес
7
Аль-Кувайкиби
7
Аль-Кувайкиби
9
Мартинес
27
Мандаш
9
Адам
9
Адам
27
Мандаш
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
88
Аль-Ями
4
Аль-Давсари
4
Аль-Давсари
88
Аль-Ями
10
Малком
7
Аль-Ганнам
7
Аль-Ганнам
10
Малком
38
Леонардо
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
38
Леонардо
Остались в запасе
Аль-Таавун
Аль-Хиляль
39
Abdul Rahman Al Ghamdi
ВР
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
18
Lucas Chávez
ЦП
Главный тренер
Периклес Чамуска
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
39
Abdul Rahman Al Ghamdi
ВР
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
18
Lucas Chávez
ЦП
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Таавун - Аль-Хиляль
1
2
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
0
8
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
8
Офсайды
7
0
Количество передач
478
373
Сейвы
6
0
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Таавун» против «Аль-Хиляля», 25-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Таавун» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»